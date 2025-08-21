En
ابتلا به کرونا فزایش یافت

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نسبت ابتلا به کرونا در بین عفونت‌های تنفسی در کشور در هفته منتهی به ۱۸ مرداد حدود ۸.۵ درصد و در هفته منتهی به ۲۵ مرداد کمی بیشتر از ۱۰ درصد بوده است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۲ 21 August 2025
قباد مرادی با اشاره به افزایش نسبت ابتلا به بیماری کرونا نسبت به سایر بیماری‌های عفونت های تنفسی، اظهار کرد: این افزایش، تغییر قابل توجهی محسوب نمی‌شود و از آنجا که علائم بالینی غیرمعمول یا شدیدی از بیماران دیده نشده، نگرانی خاصی نیز وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به صورت منظم روند عفونت‌های تنفسی و عوامل ایجادکننده آن را رصد می‌کند، افزود: در صورت مشاهده افزایش شدید یا تغییرات در شدت بیماری، بلافاصله مداخلات لازم انجام و اطلاع‌رسانی عمومی صورت می‌گیرد.

مرادی تاکید کرد: در هرگونه تجمع انسانی، احتمال افزایش بروز عفونت‌های تنفسی وجود دارد و بازگشت زائران اربعین نیز منجر به افزایش مختصر موارد در برخی مبادی ورودی و استان‌ها شده است. با این حال بر اساس رصدهای انجام‌شده، تابلوی بالینی متفاوت یا غیرمعمولی از سویه فعلی کرونا که در ایران و جهان بومی شده، مشاهده نشده است.

اغلب موارد عفونت تنفسی در این فصل به کرونا مربوط است

وی با اشاره به شرایط فصل تابستان تصریح کرد: در این زمان به دلیل گرما، ویروس‌های دیگر کمتر فعال هستند و عامل اصلی عفونت‌های تنفسی عمدتاً ویروس کروناست؛ بنابراین انتظار می‌رود اغلب موارد عفونت تنفسی در این فصل به کرونا مربوط باشد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه کرد: زائران اربعین در صورت بروز تب و علائم تنفسی تا ۲ هفته پس از بازگشت، آداب بهداشتی را رعایت کنند و در صورت داشتن علائم شدید، به پزشک مراجعه کنند.

 

کرونا بیماری های عفونی
