طرح جدید سهمیه‌های کنکور به ایستگاه آخر می رسد

مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طرح بازنگری سهمیه های کنکور به زودی برای سیر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یکی از موضوعاتی که قبلاً هم مصوبه داشته و موارد مرتبط با آن در وزارت علوم انجام شده، موضوع بازنگری سهمیه‌های کنکور است که البته تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، اما اکنون طرح آن آماده شده است.

مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سال گذشته موضوع بازنگری در سهمیه‌های کنکور مطرح شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را مصوب کرد.

وی ادامه داد: وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت موضوع بازنگری سهمیه را به سرانجام رساند و سال گذشته برای اعلام نظر رئیس جمهور ارائه شد که رئیس جمهور اصلاحاتی در خصوص این طرح داشتند.

رازینی اظهار کرد: این طرح توسط وزارتخانه‌ها مجدداً بازنگری شد و طرح جدید به زودی برای سیر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل مهر ماه سال گذشته ماده واحده بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور را ابلاغ و برای آن یک ضرب‌الاجل سه ماهه تعیین کرد.

بر اساس این دستور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان سنجش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اقدام به بازنگری سهمیه‌های کنکور کند و آن را برای اجرا در سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

