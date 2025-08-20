به گزارش تابناک، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تاکید کرد که سه کشور اروپایی شامل انگلیس، آلمان و فرانسه در شرایط فعلی صلاحیت حقوقی برای فعالسازی مکانیزم موسوم به «ماشه» را ندارند.
وی نوشت: «انگلیس، آلمان و فرانسه تلاش دارند ایران را تحت فشار قرار داده و تهدید کردهاند که تا پایان ماه اوت مکانیزم موسوم به اسنپبک را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و میتواند تمامی تحریمهای قبلی اقتصادی علیه ایران را بازگرداند، فعال کنند. اما یک مانع جدی بر سر راه اجرای این تهدید وجود دارد.»
نماینده روسیه تصریح کرد: «این کشورها خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هستند، بنابراین از منظر حقوقی بهعنوان ناقضان، حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند. دکترین "حسن نیت" در حقوق بینالملل مانع آن است که یک طرف بتواند در حالی که خود به تعهداتش پایبند نیست، مدعی حقوق ناشی از یک توافق شود.»
اولیانوف در ادامه با اشاره به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا با وجود قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت (۱۹۷۰) افزود: «تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه در شرایطی که خود ناقض تعهداتشان هستند، در تناقض آشکار با اصول بنیادین حقوق بینالملل خواهد بود.»
