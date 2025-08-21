آیا آب قلم واقعاً برای سلامتی مفید است؟

آب قلم به طور کلی برای سلامتی مفید است. این ماده غذایی سرشار از مواد مغذی و ویتامین‌های مختلفی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود سلامت مفاصل، پوست و مو، و حتی کاهش التهاب کمک می‌کند

به گزارش تابناک، آب قلم حاوی گلوتامات است، یک آمینو اسید طبیعی که ممکن است در برخی افراد باعث اضطراب، بی‌قراری یا سردرد شود، هرچند شواهد در این زمینه بیشتر حکایتی است. نگهداری یا آماده‌سازی نامناسب آب قلم می‌تواند منجر به آلودگی باکتریایی شود که می‌تواند باعث عفونت‌های روده و علائمی مانند استفراغ و اسهال شود

آب قلم می‌تواند یک افزودنی مغذی و خوشمزه به رژیم غذایی شما باشد، به‌ویژه اگر در خانه با مواد باکیفیت تهیه شود. اما یک درمان معجزه‌آسا نیست و فواید سلامتی آن ممکن است کمتر از آنچه تبلیغ می‌شود باشد. اگر به دنبال افزایش کلاژن هستید، بهترین راه حل یک رژیم غذایی سالم و متعادل است.

عادات سبک زندگی سالم نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در حالی که آب قلم ممکن است فوایدی داشته باشد، شواهد علمی حمایت‌کننده از نقش آن در تولید کلاژن هنوز محدود است. آن را به عنوان یک مکمل مغذی برای یک سبک زندگی سالم در نظر بگیرید، نه یک درمان قطعی.