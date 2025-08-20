متعاقب اعلام عزیمت سه ناوشکن آمریکا به مرز آب‌های سرزمینی ونزوئلا، «مادور» نیرو‌های مسلح ملی بولیواری را بسیج کرده است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، استقرار ۴.۵ میلیون نظامی در سراسر کشور را اعلام کرد و تأکید کرد که «هیچ امپراتوریی خاک مقدس ونزوئلا را لمس نخواهد کرد».

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «سی ان ان» در خبر اعلام کرد: ونزوئلا پس از اعلام آمریکا درباره اعزام نیرو‌های نظامی به آب‌های اطراف آمریکای لاتین، نیرو‌های نظامی خود را بسیج کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، استقرار ۴.۵ میلیون نظامی در سراسر کشور را اعلام کرد و تأکید کرد که «هیچ امپراتوریی خاک مقدس ونزوئلا را لمس نخواهد کرد». این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده جایزه اطلاعاتی برای دستگیری وی را دو برابر کرد و تعداد نیروهایش در حال گشت‌زنی در اطراف آمریکای لاتین و کارائیب را افزایش داد.

هفته گذشته، دولت آمریکا به سی‌ان‌ان تأیید کرد که دستور جابه‌جایی‌های دریایی در این منطقه برای مهار تهدید گروه‌های قاچاق مواد مخدر را صادر کرده است. روز دوشنبه، رویترز گزارش داد که سه ناوشکن نیروی دریایی آمریکا و حدود ۴۰۰۰ پرسنل نظامی در عرض ۳۶ ساعت آینده به مرز آب‌های سرزمینی ونزوئلا خواهند رسید.

با این حال، روز سه‌شنبه یک مقام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت که در حال حاضر هیچ کشتی آمریکایی در آن منطقه وجود ندارد و همچنین به کشتی‌ها دستور داده نشده که به آنجا بروند. قلمرو ونزوئلا نزدیک به ۲۵۰۰ مایل (حدود ۴۰۰۰ کیلومتر) خط ساحلی دارد.

مادورو در یک نشست تلویزیونی با فرمانداران و شهرداران این کشور گفت: «من این هفته یک برنامه ویژه برای تضمین پوشش با بیش از ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی در سراسر قلمرو ملی فعال خواهم کرد. شبه‌نظامیانی که آماده، فعال و مسلح هستند.»

«مادورو» تهدید‌های «غیرعادی، عجیب و غریب و مضحک» آمریکا را «ادعا‌های پوسیده و تکراری» خواند.

وی در سخنانش تأکید کرد: «ما از دریاها، آسمان‌ها و سرزمین‌های خود دفاع می‌کنیم. ما آنها را آزاد کردیم. آنها را حراست و گشت‌زنی می‌کنیم. هیچ امپراتوریی خاک مقدس ونزوئلا را لمس نخواهد کرد، و نباید خاک مقدس آمریکای جنوبی را لمس کند.»

روز سه‌شنبه از کارولین لوین، سخنگوی کاخ سفید، در مورد احتمال اعزام نیرو به ونزوئلا پس از گزارش‌ها درباره افزایش نیرو‌های نظامی سؤال شد. او گفت: «رئیس‌جمهور (دونالد) ترامپ بسیار شفاف و ثابت‌قدم بوده است. او آماده است تا از هر ابزاری از قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورمان و به عدالت کشاندن عاملان آن استفاده کند.»

او همچنین موضع دولت آمریکا را مبنی بر اینکه مادورو «یک رئیس‌جمهور مشروع نیست» تکرار کرد.

واشنگتن و کاراکاس از سال ۲۰۱۹ روابط دیپلماتیک دوجانبه رسمی ندارند.

دولت ونزوئلا اتهامات واشنگتن درباره قاچاق مواد مخدر را رد کرد و در بیانیه‌ای گفت که آمریکا متوسل به «تهدید و افترا» شده است.

به گزارش سی ان ان، شبه‌نظامیان ونزوئلا که در سال ۲۰۰۵ توسط هوگو چاوز، رئیس‌جمهور این کشور ایجاد و در سال ۲۰۱۰ به طور رسمی تأسیس شد، بخشی از نیرو‌های مسلح ملی بولیواری (FANB) هستند و «ایده‌ی الحاق مردم سازمان‌یافته» برای تضمین «دفاع جامع از ملت» را به عنوان چشم‌انداز خود دارند.

مادورو گفت که با برنامه‌ای برای فعال‌کردن شبه‌نظامیان کشاورز و کارگر «در تمام کارخانه‌ها و مراکز کاری کشور» پیش خواهد رفت.

او گفت: «موشک و تفنگ برای طبقه کارگر، تا میهنمان را دفاع کنند.»

وزارت دفاع ونزوئلا در وب‌سایت خود می‌گوید که «نیرو‌های مسلح ملی بولیواری «متشکل از حدود ۹۵،۰۰۰ تا ۱۵۰،۰۰۰ رزمنده فعال» و «یک نیروی شبه‌نظامی ملی در حال رشد متشکل از صد‌ها هزار نفر است که می‌توانند به عنوان ذخیره خدمت کنند.»

چند هفته پیش، دولت ترامپ جایزه اطلاعاتی برای دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را که «یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان»، رئیس کارتل خورشید‌ها و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده بود.

دولت ونزوئلا و دیگر نهاد‌های این کشور این موضوع را رد کردند و چندین چهره چاویستی (حامی چاوز) این ادعا‌ها را رد کرده‌اند. دیوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا، گفته است که کارتل د لوس سولس (کارتل خورشیدها) یک «ساختۀ» آمریکاست و ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع، اتهامات «مسخره» واشنگتن را «قطعی» رد کرده است.

دولت ترامپ در ماه‌های گذشته نیز دست‌کم دو ناو جنگی دیگر را به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر در منطقه مستقر کرده بود.

علاوه بر این، واشنگتن در فوریه سال جاری میلادی، کارتل «سینالوآ» مکزیک و گروه‌های تبهکاری دیگر از جمله باند «ترن دِ آراگوا» ونزوئلا را به عنوان سازمان‌های تروریستی جهانی معرفی کرد.

برخی ناظران معتقدند استقرار گسترده نظامیان آمریکایی در دریای کارائیب، فراتر از ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده و در واقع بخشی از فشار‌های فزاینده واشنگتن علیه دولت مادورو به شمار می‌رود؛ دولتی که سال‌هاست به دلیل مخالفت با سیاست‌های آمریکا در آمریکای لاتین در معرض تهدید‌های مداوم قرار دارد.