نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به کاهش ذخایر آبی سد دوستی، از ضرورت ورود جدی دولت و وزارت خارجه به موضوع انحراف آب هریرود توسط طالبان سخن گفت و تأکید کرد: همانطور که در موضوع هیرمند اقداماتی صورت گرفت، باید درخصوص سد دوستی نیز حقآبه ایران به صورت جدی پیگیری شود. وی همچنین از برگزاری نشست‌هایی میان استاندار خراسان رضوی و مقامات محلی افغانستان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسنعلی امیری اخلاقی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اعلام شرکت مدیریت منابع آب مشهد مبنی بر رسیدن سد دوستی به حجم مرده و کاهش محسوس ذخایر نسبت به سال گذشته، که علت آن انحراف آب هریرود توسط طالبان به سمت سد پاشدان عنوان شده، اظهار داشت: در سال جاری وضعیت آبی مناسبی در استان خراسان رضوی نداشته‌ایم. عمده تامین آب شرب مشهد از سه سد دوستی، طرق و ارداک انجام می‌شود که متاسفانه اکنون هر سه در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

برداشت از سد دوستی به صفر رسیده است

وی با اشاره به وضعیت بحرانی سد دوستی، گفت: این سد مشترک بین ایران و ترکمنستان است و برداشت آب از آن عملا به صفر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون هیچ سهمی از آب آن در اختیار ما نیست.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: متأسفانه برای تأمین آب شرب، به ناچار به منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند که این موضوع در بلندمدت، خطر فرونشست زمین در دشت مشهد را به‌ همراه دارد.

وزارت خارجه و دولت پیگیر حقابه ایران از طالبان باشند

وی درباره اقدامات طرف افغانستانی و نقش طالبان در کاهش ورودی آب سد دوستی، گفت: موضوع آب امروز یکی از مسائل جدی کشور است. همانطور که در استان سیستان و بلوچستان پس از عدم تحویل حقآبه رودخانه هیرمند توسط طالبان، دولت با عنوان یک مطالبه عمومی موضوع را پیگیری کرد، انتظار داریم در مورد سد دوستی نیز همین مسیر دنبال شود. باید از طریق وزارت خارجه و دولت، پیگیر دریافت حقآبه ایران باشیم.

حجت‌الاسلام امیری اخلاقی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی، افزود: باید به‌ صورت جدی به‌ سوی پروژه انتقال آب از دریای عمان در استان خراسان رضوی برویم. این طرح مصوبه دارد، اما متاسفانه با عقب‌ماندگی جدی مواجه است. بهانه‌های مختلفی برای این تاخیر از سوی دولت مطرح می‌شود که از نگاه من به‌ عنوان نماینده مردم قابل پذیرش نیست و باید مدیریت شود.

دولت منابع لازم برای پروژه انتقال آب از دریای عمان را اختصاص دهد

وی با انتقاد از وضعیت صنایع بزرگ استان، گفت: در خراسان رضوی صنایع و شرکت‌های بزرگی فعال هستند که آب‌بر محسوب می‌شوند و میزان زیادی از منابع آبی استان را مصرف می‌کنند، اما در مقابل به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کنند. دولت می‌تواند منابع لازم را برای پروژه انتقال آب از دریای عمان اختصاص دهد. در حال حاضر میزان پیشرفت این پروژه بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است.

تشکیل فراکسیون شرق کشور در مجلس برای بررسی بحران آب و وضعیت راهها

نماینده مشهد در ادامه گفت: برای پیگیری مسائل کلان منطقه‌ای، فراکسیون شرق کشور در مجلس تشکیل شده که اعضای آن از استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان و سمنان هستند. استان گلستان نیز اعلام آمادگی برای عضویت کرده است. این فراکسیون به‌ طور ویژه مسائل آب، راه‌های مواصلاتی و پروژه‌های ریلی شرق کشور را پیگیری می‌کند.

وی همچنین درباره وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان خراسان رضوی اظهار داشت: از مجموع 2400 کیلومتر آزادراه کشور، فقط 33 کیلومتر به استان خراسان رضوی اختصاص دارد، در حالیکه این استان یکی از پرترددترین مسیرهای کشور با حجم بالای زائران است. این عقب‌ماندگی باید جبران شود.

رایزنی های استاندار خراسان رضوی با والی هرات در موضوع سد دوستی

حجت‌الاسلام امیری اخلاقی در پاسخ به این پرسش که آیا درخصوص سد دوستی و بحران آب، مذاکره‌ای با طالبان انجام شده است یا خیر، گفت: بر اساس اختیارات جدیدی که به استانداران داده شده، استاندار خراسان رضوی جلساتی را با مقامات کشور همسایه برگزار کرده است. استاندار به افغانستان سفر داشته و والی هرات نیز به مشهد آمده است. با این حال، اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، موضوع را از طریق وزارت خارجه و نهادهای مرکزی پیگیری خواهیم کرد.