En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حجت الاسلام محمدحسنی:

خبرنگاران طلایه‌داران آگاهی در جنگ شناختی هستند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در نشست روز خبرنگار با اصحاب رسانه، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بر نقش بی‌بدیل خبرنگاران در مقابله با سلطه‌گری و جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۴۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۳ 20 August 2025
|
635 بازدید

خبرنگاران طلایه‌داران آگاهی در جنگ شناختی هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی تابناک، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت روز خبرنگار در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبریک این روز اظهار کرد: 17 مرداد، روزی است که 8 نفر از دیپلمات‌های کشورمان به همراه محمود صارمی، خبرنگار و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان، در سال 1377 به شهادت رسیدند.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید روز خبرنگار را نهادینه کنند، افزود: شهدای خبرنگار غزه نزدیک به دو سال است که اخبار را مخابره می‌کنند، اما درباره آنها مطالبی بیان نشده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: موضوع خبر و خبرنگاری بیش از هر زمان دیگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دستگاه سلطه همواره تلاش می‌کند از بی‌خبری جامعه سوءاستفاده کرده و زمینه سلطه را فراهم آورد. این خبرنگاران هستند که مانع گسترش نفوذ سلطه‌گران می‌شوند.

حجت‌الاسلام محمدحسنی ادامه داد: خبرنگاری جزو مشاغل سخت، پرخطر و در عین حال مقدس محسوب می‌شود. در عصری که با جنگ نرم و شناختی مواجه هستیم، خبرنگاران طلایه‌داران آگاهی مردم و افسران مقابله با جنگ شناختی دشمن‌ محسوب می شوند. اگر خبرنگاران در صحنه‌های مختلف حضور نداشته باشند، چهره ظلم و ظالم آشکار نمی‌شود و مردم نیز احساس تکلیف برای ایستادگی نخواهند کرد.

وی اضافه کرد: خبرنگاران با آگاهی‌بخشی، مردم را برای مقابله با زشتی‌ها و ظلم آماده می‌کنند. از این‌ رو، جایگاه خبرنگار بسیار ارزشمند و محترم است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بیان ویژگی‌های ضروری حرفه خبرنگاری اظهار کرد: خبرنگار باید خبررسانی به‌ موقع داشته باشد. در غیر این صورت، اثر کار او کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود. روایت اول در حوزه خبرنگاری و اطلاع‌رسانی، بسیار مهم و یکی از الزامات این شغل است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری در ایام جنگ 12 روزه، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره روایت اول را مطرح می‌کردند و با روایتگری مؤثر، دشمن را زمین‌گیر کردند. این اقدام باعث شد آمریکا و اسرائیل برای آتش‌بس به التماس بیفتند؛ زیرا روایت اول آنها را ضربه‌فنی کرد.

وی تأکید کرد: انتشار و روایت اخبار باید متناسب با نیاز و شرایط انجام شود. اصحاب رسانه باید از نشر اخبار کذب پرهیز و اخبار را صادقانه منتقل کنند. خبرنگار و خبر هر دو باید صادق باشند تا به نتیجه مطلوب برسند. همچنین، هر خبر درستی را نیز نباید در هر شرایطی روایت کرد. اطلاع‌رسانی باید بر پایه صداقت، به‌ موقع بودن، تناسب، و حکمت استوار باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به انتشار برخی اخبار در جریان جنگ 12 روزه تصریح کرد: اخبار باید پیش از انتشار، به‌ درستی مورد پایش قرار گیرد. انتشار اخبار غیرحکیمانه ما را در برابر بهانه‌جویان خلع سلاح می‌کند، در حالی که خبرنگار باید دشمن را خلع سلاح کند.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در پایان گفت: خبرنگاران باید شجاع باشند و از بیان حقایق هراس نداشته باشند. خبرنگار شبکه خبر در زمان قرائت اخبار با شجاعت سخن گفت و این پرسش را مطرح کرد که اگر ما جای او بودیم، آیا می‌توانستیم چنین نمایندگی شجاعانه‌ای از ملت ایران داشته باشیم؟ تمام کسانی که شاهد این صحنه بودند، دریافتند که اراده ملت ایران شکست‌ناپذیر است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
عباس محمدحسنی عقیدتی سیاسی ارتش روز خبرنگار ارتش جمهوری اسلامی ایران جنگ 12 روزه جنگ روایت ها روایت دفاع مقدس
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا ایران بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه «شورای دفاع» تشکیل داد؟/ لاریجانی «جبهه پایداری» را تضعیف می‌کند
تولد یک‌فرمانده؛ حاج‌علی فضلی در قاب فیلم مستند
وزیر دفاع: موشک‌های جدید ایران منتظرن
اسامی مجروحان و شهید انفجار مهمات در لرستان+عکس
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YMm
tabnak.ir/005YMm