به گزارش خبرنگار سیاسی تابناک، حجتالاسلام عباس محمدحسنی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت روز خبرنگار در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبریک این روز اظهار کرد: 17 مرداد، روزی است که 8 نفر از دیپلماتهای کشورمان به همراه محمود صارمی، خبرنگار و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان، در سال 1377 به شهادت رسیدند.
وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید روز خبرنگار را نهادینه کنند، افزود: شهدای خبرنگار غزه نزدیک به دو سال است که اخبار را مخابره میکنند، اما درباره آنها مطالبی بیان نشده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: موضوع خبر و خبرنگاری بیش از هر زمان دیگری از اهمیت ویژهای برخوردار است. دستگاه سلطه همواره تلاش میکند از بیخبری جامعه سوءاستفاده کرده و زمینه سلطه را فراهم آورد. این خبرنگاران هستند که مانع گسترش نفوذ سلطهگران میشوند.
حجتالاسلام محمدحسنی ادامه داد: خبرنگاری جزو مشاغل سخت، پرخطر و در عین حال مقدس محسوب میشود. در عصری که با جنگ نرم و شناختی مواجه هستیم، خبرنگاران طلایهداران آگاهی مردم و افسران مقابله با جنگ شناختی دشمن محسوب می شوند. اگر خبرنگاران در صحنههای مختلف حضور نداشته باشند، چهره ظلم و ظالم آشکار نمیشود و مردم نیز احساس تکلیف برای ایستادگی نخواهند کرد.
وی اضافه کرد: خبرنگاران با آگاهیبخشی، مردم را برای مقابله با زشتیها و ظلم آماده میکنند. از این رو، جایگاه خبرنگار بسیار ارزشمند و محترم است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در بیان ویژگیهای ضروری حرفه خبرنگاری اظهار کرد: خبرنگار باید خبررسانی به موقع داشته باشد. در غیر این صورت، اثر کار او کاهش مییابد یا از بین میرود. روایت اول در حوزه خبرنگاری و اطلاعرسانی، بسیار مهم و یکی از الزامات این شغل است.
حجتالاسلام محمدحسنی با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری در ایام جنگ 12 روزه، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره روایت اول را مطرح میکردند و با روایتگری مؤثر، دشمن را زمینگیر کردند. این اقدام باعث شد آمریکا و اسرائیل برای آتشبس به التماس بیفتند؛ زیرا روایت اول آنها را ضربهفنی کرد.
وی تأکید کرد: انتشار و روایت اخبار باید متناسب با نیاز و شرایط انجام شود. اصحاب رسانه باید از نشر اخبار کذب پرهیز و اخبار را صادقانه منتقل کنند. خبرنگار و خبر هر دو باید صادق باشند تا به نتیجه مطلوب برسند. همچنین، هر خبر درستی را نیز نباید در هر شرایطی روایت کرد. اطلاعرسانی باید بر پایه صداقت، به موقع بودن، تناسب، و حکمت استوار باشد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به انتشار برخی اخبار در جریان جنگ 12 روزه تصریح کرد: اخبار باید پیش از انتشار، به درستی مورد پایش قرار گیرد. انتشار اخبار غیرحکیمانه ما را در برابر بهانهجویان خلع سلاح میکند، در حالی که خبرنگار باید دشمن را خلع سلاح کند.
حجتالاسلام محمدحسنی در پایان گفت: خبرنگاران باید شجاع باشند و از بیان حقایق هراس نداشته باشند. خبرنگار شبکه خبر در زمان قرائت اخبار با شجاعت سخن گفت و این پرسش را مطرح کرد که اگر ما جای او بودیم، آیا میتوانستیم چنین نمایندگی شجاعانهای از ملت ایران داشته باشیم؟ تمام کسانی که شاهد این صحنه بودند، دریافتند که اراده ملت ایران شکستناپذیر است.
