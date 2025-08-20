میزان شاخص پرتو فرابنفش در روزهای پایانی مردادماه

پژوهشگاه هواشناسی و علو جو وضعیت شاخص پرتو فرابنفش را در دو روز پایانی مردادماه تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به خروجی مدل TUV در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه (۳۰ مرداد) مقدار شاخص پرتو فرابنفش در تمام مناطق کشور کوچک‌تر از ۲ پیش‌بینی شده است. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استان‌های نیمه شرقی کشور و نیمه شرقی خراسان شمالی، فارس، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان (به جز جنوب)، شرق سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، شمال تهران و جنوب اصفهان در محدوده ۷ تا ۱۱ و در غرب کرمانشاه، شرق آذربایجان غربی، شمال اردبیل و آذربایجان شرقی در محدوده ۲ تا ۵ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت.

مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در بیشتر استان‌های کشور افزایش خواهد یافت، به‌طوری که در همدان و چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس (به جز جنوب)، مرکزی و یزد و اصفهان (به جز شمال)، مرکز و شمال سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان، جنوب مازندران، شرق خراسان جنوبی و خوزستان و ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان (به جز غرب)، شمال سمنان، تهران، البرز و هرمزگان بزرگ‌تر از ۱۱ و در سایر نواحی کشور بین ۷ تا ۱۱ پیش‌بینی می‌شود.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود، با این حال در جنوب سیستان و بلوچستان کوچک‌تر از ۲ و در غرب آذربایجان غربی در محدوده ۵ تا ۷ خواهد بود.

وضعیت شاخص پرتوی فرابنفش در آخرین روز مردادماه

بر اساس پیش بینی صورت گرفته، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز جمعه (۳۱ مرداد) مقدار شاخص پرتو فرابنفش در تمام مناطق کشور کوچک‌تر از ۲ خواهد بود. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استان‌های نیمه شرقی کشور و نیمه شرقی فارس، هرمزگان (به جز غرب)، شرق خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان در محدوده ۷ تا ۱۱ و در غرب کرمانشاه، گلستان (به جز شمال) و شمال خراسان شمالی و مازندران و اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی در محدوده ۲ تا ۵ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت.

مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در بیشتر استان‌های کشور افزایش خواهد یافت، به‌طوری که در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد (به جز جنوب)، فارس (به جز غرب)، مرکزی، همدان، یزد، اصفهان (به جز شمال)، مرکز، شمال سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان، جنوب مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، کرمانشاه، غرب آذربایجان غربی، شرق خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان (به جز غرب)، شمال تهران، البرز، هرمزگان بزرگ‌تر از ۱۱ و در نیمه‌جنوبی گلستان در محدوده ۲ تا ۷ و در سایر نواحی کشور بین ۷ تا ۱۱ پیش‌بینی می‌شود.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود، با این حال در جنوب سیستان و بلوچستان کوچک‌تر از ۲ و در غرب آذربایجان غربی در محدوده ۵ تا ۷ خواهد بود.

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، این گزارش با اهداف پژوهشی به صورت روزانه (به‌جز روز‌های تعطیل) توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تهیه و تولید می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت آخرین نسخه به‌روز‌رسانی آن به تارنمای این پژوهشگاه به نشانی https://www.rimas.ac.ir مراجعه کنند.

شاخص فرابنفش بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی در ۱۱ طبقه دسته‌بندی می‌شود. مقادیر بین صفر تا ۳ در محدوده ایمن یا «سبز» قرار دارند و قرار گرفتن در معرض تابش در این بازه، حتی برای تولید ویتامین D نیز مفید است، اما از عدد ۴ به بالا، توصیه می‌شود افراد از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و کلاه لبه‌دار استفاده کنند. شاخص‌های ۶ و ۷ تابشی شدید را نشان می‌دهند که می‌تواند موجب آفتاب‌سوختگی و آسیب پوستی شود و از شاخص ۸ به بالا خطرات جدی برای سلامت انسان به همراه دارد و عدد ۱۱ نیز خطرناک‌ترین میزان برای سلامت انسان است.