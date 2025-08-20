En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میزان شاخص پرتو فرابنفش در روزهای پایانی مردادماه

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار شاخص پرتو فرابنفش کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود، با این ‌حال در جنوب سیستان و بلوچستان کوچک‌تر از ۲ و در غرب آذربایجان غربی در محدوده ۵ تا ۷ خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۳۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ 20 August 2025
|
1161 بازدید

پژوهشگاه هواشناسی و علو جو وضعیت شاخص پرتو فرابنفش را در دو روز پایانی مردادماه تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به خروجی مدل TUV در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه (۳۰ مرداد) مقدار شاخص پرتو فرابنفش در تمام مناطق کشور کوچک‌تر از ۲ پیش‌بینی شده است. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استان‌های نیمه شرقی کشور و نیمه شرقی خراسان شمالی، فارس، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان (به جز جنوب)، شرق سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، شمال تهران و جنوب اصفهان در محدوده ۷ تا ۱۱ و در غرب کرمانشاه، شرق آذربایجان غربی، شمال اردبیل و آذربایجان شرقی در محدوده ۲ تا ۵ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت.

مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در بیشتر استان‌های کشور افزایش خواهد یافت، به‌طوری که در همدان و چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس (به جز جنوب)، مرکزی و یزد و اصفهان (به جز شمال)، مرکز و شمال سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان، جنوب مازندران، شرق خراسان جنوبی و خوزستان و ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان (به جز غرب)، شمال سمنان، تهران، البرز و هرمزگان بزرگ‌تر از ۱۱ و در سایر نواحی کشور بین ۷ تا ۱۱ پیش‌بینی می‌شود.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود، با این حال در جنوب سیستان و بلوچستان کوچک‌تر از ۲ و در غرب آذربایجان غربی در محدوده ۵ تا ۷ خواهد بود.

وضعیت شاخص پرتوی فرابنفش در آخرین روز مردادماه

بر اساس پیش بینی صورت گرفته، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز جمعه (۳۱ مرداد) مقدار شاخص پرتو فرابنفش در تمام مناطق کشور کوچک‌تر از ۲ خواهد بود. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استان‌های نیمه شرقی کشور و نیمه شرقی فارس، هرمزگان (به جز غرب)، شرق خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان در محدوده ۷ تا ۱۱ و در غرب کرمانشاه، گلستان (به جز شمال) و شمال خراسان شمالی و مازندران و اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی در محدوده ۲ تا ۵ و در سایر استان‌ها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت.

مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در بیشتر استان‌های کشور افزایش خواهد یافت، به‌طوری که در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد (به جز جنوب)، فارس (به جز غرب)، مرکزی، همدان، یزد، اصفهان (به جز شمال)، مرکز، شمال سیستان و بلوچستان، نیمه غربی کرمان، جنوب مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، کرمانشاه، غرب آذربایجان غربی، شرق خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان (به جز غرب)، شمال تهران، البرز، هرمزگان بزرگ‌تر از ۱۱ و در نیمه‌جنوبی گلستان در محدوده ۲ تا ۷ و در سایر نواحی کشور بین ۷ تا ۱۱ پیش‌بینی می‌شود.

در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در بیشتر استان‌های کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود، با این حال در جنوب سیستان و بلوچستان کوچک‌تر از ۲ و در غرب آذربایجان غربی در محدوده ۵ تا ۷ خواهد بود.

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، این گزارش با اهداف پژوهشی به صورت روزانه (به‌جز روز‌های تعطیل) توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تهیه و تولید می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت آخرین نسخه به‌روز‌رسانی آن به تارنمای این پژوهشگاه به نشانی https://www.rimas.ac.ir مراجعه کنند.

شاخص فرابنفش بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی در ۱۱ طبقه دسته‌بندی می‌شود. مقادیر بین صفر تا ۳ در محدوده ایمن یا «سبز» قرار دارند و قرار گرفتن در معرض تابش در این بازه، حتی برای تولید ویتامین D نیز مفید است، اما از عدد ۴ به بالا، توصیه می‌شود افراد از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و کلاه لبه‌دار استفاده کنند. شاخص‌های ۶ و ۷ تابشی شدید را نشان می‌دهند که می‌تواند موجب آفتاب‌سوختگی و آسیب پوستی شود و از شاخص ۸ به بالا خطرات جدی برای سلامت انسان به همراه دارد و عدد ۱۱ نیز خطرناک‌ترین میزان برای سلامت انسان است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
اشعه فرابنفش مضر سلامتی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میزان تابش اشعه فرابنفش خورشید از حد مجاز گذشت!
اینفوگرافیک: راه‌های محافظت در برابر اشعه فرابنفش
هشدار درباره افزایش مواجهه با اشعه فرابنفش در روزهای گرم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMc
tabnak.ir/005YMc