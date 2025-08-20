بدترین ایراد بیانیه‌ جبهه اصلاحات چه بود؟!

این رویکرد به مذاق تندروهای بیمنطق خوش نمیآید. آنان نه میتوانند از راهبرد منتهی به شکست خود دفاع کنند و نه قادرند که راهبرد منطقی و معقولی را اتخاذ کنند. دنبال گذشت زمان هستند، بلکه فرجی حاصل شود. این وضعیت موجب شده که آنان لایه نرمافزاری قدرت را بهکلی از دست بدهند. لذا فقط متکی به سختافزار شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ سختافزار قدرت مثل چاقویی است که دسته ندارد. هر چقدر هم تیز باشد، دست صاحبش را هم بیشتر میبّرَد. قدرت نرمافزاری هم مثل دستهای است که تیغه ندارد.
اکنون میان این دو لایه قدرت فاصله زیادی است. منتقدان قدرت نرمافزاری را در اختیار دارند. تندروها نیز بخشهایی از قدرت سختافزاری را مهار میکنند و در میدان عمل هیچ ایده و طرح روشنی ندارند. نه قدرت دفاع از گذشته و شعارهای آن را دارند و نه جرأت و شهامت پا گذاشتن در مسیر جدیدی که خیر و صلاح مردم و کشور را تأمین کند. مترصد این هستند که ببینند دیگران چه میگویند تا با اتکا به سختافزار قدرت خود به او حمله و تهدید کنند و رطب و یابس ببافند؛ درحالیکه هنوز چاقویشان دستهای ندارد، تازه از بُرندگی آن هم کاسته شده است.
متاسفانه بدترین ایراد بیانیهای که به نام جبهه اصلاحات منتشر شد، این بود که تندروهای بهحاشیهرفته را دوباره در مقام طلبکار و مدعی به میدان آورد. کسانی که به لانههای کوچک خود خزیده بودند، اکنون با پوشیدن پوست شیر و با غرش هَلمَنمبارز میطلبند و با هر نقدی که راهبرد شکست را به پرسش بکشد، مخالفت میکنند.
مشکل امروز کشور اظهار بیان و موضع از سوی منتقدان و سیاسیون نیست؛ حتی اگر این مواضع اشکال داشته باشد. مسئله اصلی این است که برخلاف گذشته جناح حاکم هیچ ایدهای ندارد. گرچه اغلب مردم و فعالان با ایدههای پیشین آنان نیز مخالف بودند و آنها را تصوراتی خام و به زیان کشور و مردم میدانستند و همه اینها نیز در عمل ثابت شد ولی حداقل این حُسن را در گذشته داشتند که چیزی میگفتند که قابلفهم بود.
اکنون مشکل این است که نه چیز روشنی دارند که عرضه کنند و اگر هم چیزی بگویند، سر و ته آنها به هم نمیخواند. لذا فقط منتظرند دیگران چیزی بگویند که باب میل آنان نباشد و به آن حمله کنند. متاسفانه دیگران هم این پاس را به آنان میدهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.