به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، یاسمین پهلوی، همسر رضا پهلوی فرزند محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
رضا پهلوی ۶۴ ساله است و زندگی اش را وقف ایران کرده است. بعضی ها ممکن است فکر کنند شخص بهتری وجود دارد. امیدوارم آن فرد را که قدرت و صداقت بیشتری دارد پیدا کنید، چون او به زودی از این چرخه بی پایان کنار خواهد رفت. به نظرم وقتی او از این مبارزه بیرون برود، ایران صدسال یا بیشتر گرفتار ... خواهد ماند که کشور و منابعش را نابود می کنند. ساعت درحال تیک تاک است.
