یاسمین پهلوی: رضا پهلوی به زودی از مبارزه کنار می‌رود

یاسمین پهلوی، همسر رضا پهلوی فرزند محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، با انتشار یک استوری از کناره‌گیری وی از مبارزه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۶۵
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰ 20 August 2025
|
14408 بازدید
|
۲۶

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، یاسمین پهلوی، همسر رضا پهلوی فرزند محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

رضا پهلوی ۶۴ ساله است و زندگی اش را وقف ایران کرده است. بعضی ها ممکن است فکر کنند شخص بهتری وجود دارد. امیدوارم آن فرد را که قدرت و صداقت بیشتری دارد پیدا کنید، چون او به زودی از این چرخه بی پایان کنار خواهد رفت. به نظرم وقتی او از این مبارزه بیرون برود، ایران صدسال یا بیشتر گرفتار ... خواهد ماند که کشور و منابعش را نابود می کنند. ساعت درحال تیک تاک است.

برچسب ها
یاسمین پهلوی رضا پهلوی ایران خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
97
93
پاسخ
سس خرسی آدم بی وجود. رضا خان هم از وجودت شرمنده است . کسی که در کنار دشمن ایران میایسته همه چیزش را از دست میدهد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
احسنت
حيف كه نميشه بيش از يك مثبت داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
84
55
پاسخ
جهان سیاست بدون سس خرسی معنا ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
71
75
پاسخ
ای وای حالا بی تو چه کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
71
85
پاسخ
مبارزه؟ یعنی تا الان داشت مبارزه می کرد ؟ تا باشه از این مبارزا خخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
73
72
پاسخ
باور کنید اشک تو چشام جمع شده ، ما سختی های زندگی رو به لطف رضا پهلوی تحمل میکردیم ، رضا پهلوی نباشه ما به کی بخندیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
60
49
پاسخ
گول نخورید ، رضا پهلوی آدم شوخیه ، فکر کنم می خواد ابی رو الگو قرار بده ، اون از کنسرت خدافظی می‌کنه این از سیاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
رضا پهلوی هنوز پول تو جیبی اش رو از مامانش میگیره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
66
62
پاسخ
جهان سیاست دلقک ترین و بی عرضه ترین مبارز خود را از دست خواهد داد ... متاسفم دیگه سوژه خنده نداریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
گل گفتي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
74
58
پاسخ
اگر سلطنت طلبا نباشن ما به کی بخندیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
61
57
پاسخ
منتظر السلطنه بالاخره با حقیقت کنار اومد و قبول کرد خودش و طرفدارانش به قدری از نظر بهره هوشی پایین هستن که هرگز نمیتونه به قدرت برسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
مرسي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
67
53
پاسخ
شماها چقدر ساده اید ، دستور از بالاست !

اسرائیل و آمریکا بعد از جنگ 12 روزه فهمیدن تا الان به جای اسب روی قاطر شرط بندی کرده بودن و میلیاردها دلار پول خودشون رو هدر دادن برای یک انسان سفیه و کم عقل ؛ برای همین دستور خارج شدن رضا پهلوی از بازی صادر شده
