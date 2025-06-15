En
التماس اسرائیل به آمریکا پس از حمله به ایران

روزنامه هاآرتص در یادداشتی نوشت، بدون کمک آمریکا خروج از این وضعیت برای اسرائیل دشوار خواهد بود.
التماس اسرائیل به آمریکا پس از حمله به ایران

روزنامه هاآرتص در تحلیلی درباره حمله اسرائیل به ایران نوشت، اسرائیل ایران را غافلگیر کرد، اما برای شکل‌دهی به استراتژی خروج شفاف، نیازمند آمریکا است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این یادداشت آمده که این اقدام تنها نخستین گام است، اما بدون حمایت آمریکا، ادامه مسیر دشوار خواهد بود. هاآرتص افزود، اسرائیل نتوانسته بدون شفاف‌سازی از خروج یا مسیر احتمالی عقب‌نشینی، ثبات پس از حمله را تضمین کند؛ بنابراین حضور و حمایت آشکار آمریکا در این مرحله بحرانی ضروری است.

مقاله اشاره دارد که اسرائیل انتظار دارد این حمله تهران را به میز مذاکرات سوق دهد تا توافق جدیدی درباره برنامه هسته‌ای شکل بگیرد. اما این مسیر بدون اطمینان از تعهد آمریکا و مشخص‌شدن مرز‌های اقدام نظامی-دیپلماتیک، پرمخاطره خواهد بود. اگر اسرائیل خروجی مشخصی پس از حمله نداشته باشد، ممکن است ایران با واکنشی شدید یا بازگشت محرمانه به غنی‌سازی، پاسخ دهد کاری که فقط با حمایت آمریکا و بازدارندگی مناسب قابل مهار خواهد بود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
3
25
پاسخ
التماس ؟!!!
پاسخ ها
تهرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
تازه اولشه
قمار بدی کردی و باختی کودک کش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
20
47
پاسخ
اگر آمریکا به ایران حمله کند من به عنوان یک ایرانی آمادگی خود را برای حمله به منافع و پایگاههای آمریکایی در سرتاسر منطقه خاورمیانه اعلام می کنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
18
48
پاسخ
مذاکره بی مذاکره خودتونو با مردمو خار نکنید تمام
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
5
30
پاسخ
عجب !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
18
58
پاسخ
رحم نکنید به اسرائیل بزنید و کار را یکسره کنید
راوی ...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
17
45
پاسخ
با سلام و درود، صد البته که اسرائیل غاصب باید تاوان سنگینی بابت جنایت هایش پرداخت کند و مهتر اینکه پاسخ ایران به خدعه ی آمریکا؛ نه گفتن به ادامه مذاکره و از سر گیری غنی سازی تسلیحات هسته ای بهترین گزینه است...
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
10
45
پاسخ
اگه دفعه اول زده بودین این اتفاقا نمی افتاد
الان فقط بزنید
جوری بزنید به گریه بیفتن
فقط بزنید
بزنید
خونه نتانیاهو رو هم حتما بزنید
شهروند
|
Germany
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
7
13
پاسخ
عجبا
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
17
26
پاسخ
سلام ودورود خدا به روح خمینی بزرگ که می گفت هر چه فریاد دارید برسر آمریکا بکشید ما جوانان دهه چهل همانطور در هشت سال دفاع کردیم یک لحظه عقب نشینی نخواهیم کرد جرثومه فساد امریکا
الهام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
10
39
پاسخ
بزنید تا نابود بشن اسرائیل و آمریکا و دشمنان ایران
