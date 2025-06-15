التماس اسرائیل به آمریکا پس از حمله به ایران

روزنامه هاآرتص در تحلیلی درباره حمله اسرائیل به ایران نوشت، اسرائیل ایران را غافلگیر کرد، اما برای شکل‌دهی به استراتژی خروج شفاف، نیازمند آمریکا است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این یادداشت آمده که این اقدام تنها نخستین گام است، اما بدون حمایت آمریکا، ادامه مسیر دشوار خواهد بود. هاآرتص افزود، اسرائیل نتوانسته بدون شفاف‌سازی از خروج یا مسیر احتمالی عقب‌نشینی، ثبات پس از حمله را تضمین کند؛ بنابراین حضور و حمایت آشکار آمریکا در این مرحله بحرانی ضروری است.

مقاله اشاره دارد که اسرائیل انتظار دارد این حمله تهران را به میز مذاکرات سوق دهد تا توافق جدیدی درباره برنامه هسته‌ای شکل بگیرد. اما این مسیر بدون اطمینان از تعهد آمریکا و مشخص‌شدن مرز‌های اقدام نظامی-دیپلماتیک، پرمخاطره خواهد بود. اگر اسرائیل خروجی مشخصی پس از حمله نداشته باشد، ممکن است ایران با واکنشی شدید یا بازگشت محرمانه به غنی‌سازی، پاسخ دهد کاری که فقط با حمایت آمریکا و بازدارندگی مناسب قابل مهار خواهد بود.