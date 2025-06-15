En
سفر ترکیبی برای انتقال حجاج به ایران

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در پی شرایط اضطراری ایجاد شده در انسداد حریم هوایی کشور، با برنامه‌ریزی این سازمان نخستین گروه زائران کشورمان از مسیر هوایی و زمینی، و از طریق مرز زمینی عراق به ایران منتقل می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۱۱۷۴۰
17999 بازدید
۲

سفر ترکیبی برای انتقال حجاج به ایران

روابط عمومی سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «درپی لغو پروازها و نبود امکان استفاده از ناوگان هوایی، سازمان حج و زیارت مجموعه‌ای از راه‌های ممکن برای انتقال «ایمن» حجاج به کشور را مورد بررسی قرار داد و نهایتا یک بسته ترکیبی از سفر هوایی-زمینی برای تسهیل بازگشت زائران مدنظر قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در برنامه‌ریزی صورت گرفته، با همکاری دولت عربستان سعودی، زائران یک مسافت ۱۰۰۰کیلومتری را با خطوط هوایی عربستان از مدینه به فرودگاه شهر عرعر در مرز عراق منتقل می‌شوند و سپس با اتوبوس‌های پیش‌بینی شده به یکی از شهرهای نجف یا کربلا اعزام می‌شوند.

حجاج پس از استراحت کوتاه و زیارت حرم، به‌وسیله ناوگان زمینی ایرانی به مرزهای کشورمان منتقل و از آنجا به شهرهای محل سکونت خود رهسپار خواهند شد.

سازمان حج و زیارت، در فرایند انتقال زائران تمام تسهیلات لازم اعم از تغذیه، خدمات بهداشتی و حتی اینترنت همراه زائران را در خاک عراق تامین می‌کند.

ضمنا با توجه به شرایط فوق‌العاده کنونی درصورت بروز هرگونه تغییر در فرایند انتقال حجاج، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.»

از مجموع ۸۶ هزار و ۷۰۰ زائر ایرانی که در مناسک حج تمتع شرکت کرده بودند، درحال حاضر  ۷۵,۹۱۵ نفر به دلیل توقف پروازها، همچنان در عربستان به سر می‌برند.

