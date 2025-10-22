داروهای مبتنی بر GLP-1 مانند اوزمپیک و ویگووی با تاثیرگذاری بر گیرندههای خاص در معده و مغز، موجب کاهش اشتها، افزایش احساس سیری و کند شدن فرآیند هضم غذا میشوند. این داروها در ابتدا برای کنترل دیابت نوع دو تولید شدند، اما اثربخشی بالای آنها در کاهش وزن موجب توجه گسترده به آنها شد. اثربخشی این داروها در برخی موارد با جراحیهای چاقی قابل مقایسه است. با این حال، استفاده از آنها بدون عوارض نیست و همچنان نیازمند تغییر سبک زندگی است. در این ویدیو با زیرنویس اختصاصی تابناک با عملکرد، فواید و چالشهای این داروها بیشتر آشنا شوید.