واکنش رزمی همتی به نموداری که جلیلی نشان داد

وسیله نقلیه محبوب جلیلی برای جهش ملی

مرد سایه پشت سر همتی کیست؟

بازدید 743
زیارت معصومین علیهم السلام در ایام هفته

زیارت امام حسن و امام حسین علیهما السلام در روز دوشنبه

در منابع مذهبی هر یک از ایام هفته منتسب به یکی از معصومین علیهم السلام می باشد و زیارتی مخصوص هر یک از ایشان در آن روز ذکر شده است. روز دوشنبه روز زیارتی امام حسن و امام حسین علیهما السلام می باشد.
کد خبر: ۱۰۵۵۱۸۳
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۵ 07 June 2021

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صِفْوَةَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صِرَاطَ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَيَانَ حُكْمِ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ دِينِ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّيِّدُ الزَّكِىُّ؛

سلام بر تو ای فرزند فرستاده پروردگار جهانیان، سلام بر تو ای فرزند امیرمؤمنان، سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا، سلام بر تو ای محبوب خدا، سلام بر تو ای برگزیده‌ی خدا، سلام بر تو ای امین خدا، سلام بر تو ای برهان حکم خدا، سلام بر تو ای نور خدا، سلام بر تو ای راه خدا، سلام بر تو ای بیان حکم خدا، سلام بر تو ای یار دین خدا، سلام بر تو ای سرور پاک‌نهاد؛ 

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَرُّ الْوَفِىُّ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَائِمُ الْأَمِينُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَالِمُ بِالتَّأْوِيلِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْهَادِى الْمَهْدِىُّ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الطَّاهِرُ الزَّكِىُّ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّقِىُّ النَّقِىُّ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْحَقُّ الْحَقِيقُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّهِيدُ الصِّدِّيقُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكاتُهُ.

سلام بر تو ای نیکوکردار وفادار، سلام بر تو ای قیام‌کننده‌ی امین، سلام بر تو ای آگاه به تأویل، سلام بر تو ای راهنمای راه‌یافته، سلام بر تو ای پاک و پاکیزه، سلام بر تو ای پرهیزگار پاک‌دامن، سلام بر تو ای حقیقت راستین و آشکار، سلام بر تو ای شهید راست‌کردار، سلام بر تو ای ابا محمّد حسن بن علی و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

زیارت امام حسین علیه السلام:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِينَ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَعَبَدْتَ اللّٰهَ مُخْلِصاً ، وَجَاهَدْتَ فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَعَلَيْكَ السَّلامُ مِنِّى مَا بَقِيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَعَلَىٰ آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ؛

سلام بر تو ای فرزند رسول خدا، سلام بر تو ای فرزند امیرمؤمنان، سلام بر تو ای فرزند سرور زنان جهانیان، گواهی می‌دهم که تو نماز را بپا داشتی و زکات را پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدا را خالصانه عبادت کردی و در راه خدا به نحو شایسته به جهاد برخاستی تا مرگ تو را دربر گرفت، از من بر تو سلام تا هستم و تا شب و روز باقی است و سلام بر خاندان پاک و پاکیزه‌ات؛

أَنَا يَا مَوْلَاىَ مَوْلىً لَكَ وَ لِآلِ بَيْتِكَ ، سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ ، وَظَاهِرِكُمْ وَبَاطِنِكُمْ ، لَعَنَ اللّٰهُ أَعْداءَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ تَعالىٰ مِنْهُمْ ، يَا مَوْلَاىَ يَا أَبا مُحَمَّدٍ ، يَا مَوْلَاىَ يَا أَبا عَبْدِاللّٰهِ ، هٰذا يَوْمُ الإِثْنَيْنِ وَهُوَ يَوْمُكُما وَبِاسْمِكُما وَأَنَا فِيهِ ضَيْفُكُما ، فَأَضِيفانِى وَأَحْسِنا ضِيَافَتِى ، فَنِعْمَ مَنِ اسْتُضِيفَ بِهِ أَنْتُمَا ، وَأَنَا فِيهِ مِنْ جِوارِكُما فَأَجِيرانِى ، فَإِنَّكُمَا مَأمُورانِ بِالضِّيافَةِ وَالْإِجارَةِ ، فَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكُمَا وَآلِكُمَا الطَّيِّبِينَ.

ای مولای من، من دل‌بسته‌ی تو و خاندان تو هستم، در صلحم با آن‌که با شما در صلح است و در جنگم با آن‌که با شما در جنگ است، من به نهان و آشکار و ظاهر و باطن شما ایمان دارم، لعنت خدا بر دشمنانتان از گذشتگان و آیندگان، من از آنان به‌سوی خدا بیزاری می‌جویم، ای مولای من ای ابا محمّد، ای سرور من ای اباعبدالله، امروز روز دوشنبه است و روز شما دو بزرگوار و به نام شماست و من در این روز مهمان شما هستم، پذیرای من باشید و نیکو پذیرایی کنید، چه خوشبخت میهمانی است آن‌که شما میزبانش باشید و من در این روز از پناهندگان به شمایم، پس مرا پناه دهید، به یقین شما از سوی خدا مأمور به پذیرایی نمودن و پناه دادنید، خدا بر شما و خاندان پاکتان درود فرستد. 

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
دو شنبه امام حسن امام حسین
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات 1400 محسن رضایی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
شورای نگهبان در عرض چند ساعت رسیدگی و جبران کرد، سایر دستگاه‌ها هم یاد بگیرند!
احتمال کناره‌گیری دو کاندیدا به نفع رئیسی
استفتاء مهم از رهبر انقلاب درباره حکم رای سفید
پست اینستاگرام سایت رهبر انقلاب درباره مناظره
نامه لاریجانی به رهبر انقلاب
رئیس پارلمان عربی: ایران هیچ دوستی ندارد!
اولین واکنش شورای نگهبان به تذکر جدی رهبر انقلاب
۲۰۲۳ برای ما پایان برجام است
نتانیاهو برای فرار از شکست به برجام چنگ انداخت
پست معنادار اینستاگرام سایت رهبر انقلاب پس از اولین مناظره / ذوالنور: هیچ اصولگرایی را نمی شناسم که مخالف اجرای برجام و رفع تحریم‌ها باشد / انتقاد یک اصلاح‌طلب از اظهارات مهرعلیزاده در مناظره / انتقاد توئیتری کرباسچی از اولین مناظره انتخاباتی
رضایی: بعضی از مقامات دولتی باید ممنوع الخروج و محاکمه شوند/ رئیسی: اگر مشکل مردم با تخریب من حل می‌شود، بفرمائید!/ همتی: روحانی از همه کاندیداهای فعلی قوی‌تر و دنیادیده‌تر است!/ زاکانی: دولت روحانی با دست کردن در جیب مردم اداره شد
نوشیدن مشروبات الکلی در خیابان‌های عربستان
ایلان ماسک ۵ هزار خرس آبی را به فضا فرستاد!
پشت پرده سقوط بورس؛ این دو وزیر مقصرند
توئیت محسن رضایی درباره تذکر امروز رهبر انقلاب / علم الهدی: کسی که با رهبری زاویه بگیرد با امام زاویه دارد

شورای نگهبان در عرض چند ساعت رسیدگی و جبران کرد، سایر دستگاه‌ها هم یاد بگیرند!  (۳۹۹ نظر)

پیش‌بینی شما از سناریوهای پیش‌روی انتخابات چیست؟ چه کسانی ائتلاف می‌کنند؟ چه کسانی انصراف می‌دهند؟ چه کسانی تا پایان می‌مانند؟  (۳۱۲ نظر)

رضایی: بعضی از مقامات دولتی باید ممنوع الخروج و محاکمه شوند/ رئیسی: اگر مشکل مردم با تخریب من حل می‌شود، بفرمائید!/ همتی: روحانی از همه کاندیداهای فعلی قوی‌تر و دنیادیده‌تر است!/ زاکانی: دولت روحانی با دست کردن در جیب مردم اداره شد  (۲۹۱ نظر)

حرف‌های جنجالی حسن عباسی درباره انتخابات  (۲۰۰ نظر)

رئیس پارلمان عربی: ایران هیچ دوستی ندارد!  (۱۹۰ نظر)

حمله به یکی از کاندیداهای انتخاباتی با طرح یک سوال ساده!  (۱۷۰ نظر)

احتمال کناره‌گیری دو کاندیدا به نفع رئیسی  (۱۵۷ نظر)

قدیری ابیانه: پایداری رئیسی را از جلیلی قوی‌تر دید / رونمایی طلایی از چهار گزینه پیشنهادی برای شهرداری تهران / سید حسن خمینی: انصاف داشته باشید! / درخواست پزشکیان از شورای نگهبان  (۱۱۹ نظر)

خاطره احمد توکلی از دوران سانسورچی بودن همتی / اصلاح‌طلبان می‌خواهند رای باطله‌ها را افزایش دهند؟ / اولین گام قاضی زاده هاشمی برای انصراف برداشته شد؟ / طعنه زاکانی به مهرعلیزاده درباره تعداد زنان کابینه / پست جدید روحانی برای خواهرزاده اش  (۱۰۸ نظر)

تصاویری نزدیک و شگفت انگیز از سطح مریخ  (۱۰۶ نظر)

آغاز ترورهای سیاسی با شهریه‌های دانشجویان مظلوم دانشگاه آزاد / دانشگاه آزاد، از اخلاق آزاد شده است؟  (۱۰۴ نظر)

«محسن رضایی» می‌تواند انتخابات را به دور دوم بکشاند؟!  (۷۱ نظر)

تهدید گوترش به تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل/ پایان و حذف نتانیاهو از قدرت در اسرائیل/ رایزنی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با ولیعهد سعودی درباره جنگ یمن/ تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل  (۶۷ نظر)

جهش سریع ایران با ساخت اولین اتوبوس برقی داخلی، شتاب گرفت  (۶۶ نظر)

توئیت محسن رضایی درباره تذکر امروز رهبر انقلاب / علم الهدی: کسی که با رهبری زاویه بگیرد با امام زاویه دارد  (۶۱ نظر)

tabnak.ir/004QV5
tabnak.ir/004QV5