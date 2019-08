انتخاب یک شرکت طراحی سایت حرفه ای یا معمولی؟

انتخاب یک شرکت طراحی سایت هنگامی که می خواهید طراحی خوبی برای وب سایت خود داشته باشید بسیار دشوار است. بدون شک، تعداد زیادی شرکت طراحی وب سایت وجود دارد اما برای یک انتخاب صحیح به دانستن برخی فاکتورها نیاز دارید.

کاملاً بدیهی است که شما همیشه به دنبال شرکتی خواهید بود که نیازهای شما را به درستی درک کند و بتواند طراحی خوبی را برای شما رقم بزند. شرکت های زیادی وجود دارند که می توانند این خدمات را به شما ارائه دهند اما شما باید در میان آنها بهترین را پیدا کنید.

اما سوال اینجاست که چگونه بهترین و درست ترین شرکت طراحی سایت را پیدا کنیم! در اینجا نکاتی برای کمک به شما آورده شده است. در زیر برخی از ویژگی هایی که یک شرکت خوب باید داشته باشد آورده شده است.

تجربه

تجربه مهمترین ویژگی است که یک شرکت طراحی سایت باید داشته باشد. شرکتی که دارای تجربه است باید با راه های دستیابی به یک طراحی موفق آشنا باشد. باید استعداد بهبود اشتباهات خود را داشته باشد و نیاز است که طراحی خوبی داشته و شما نباید شغل خود را به دست آن شرکتی که باتجربه نیست، بدهید.

انواع خدمات

انتظار می رود شرکتی كه دارای خدمات گسترده ای است، بیشترین استفاده را از ابزارها و روشهای طراحی وب ارائه می دهد. شرکتی که در زمینه توسعه منبع باز تخصص دارد، از سیستم های مدیریت محتوا بسیار حرفه ای برخودار است. قبل از اینکه خدماتی را از آنها درخواست کنید، باید نمونه کارها را در نظر بگیرید.

طراحی و سئو را می فهمد

زمانی که طراحی و توسعه یک وب سایت انجام می شود، لازم است که آن شرکت اجزای سئو (SEO) را در طراحی ادغام کند. بنابراین، یک شرکت طراحی وب سایت باید طراحی های سئو را درک کند. از طرف دیگر شرکتی را انتخاب کنید که دانش کافی در زمینه سئو داشته باشد.

دانش در مورد ویژگی های طراحی وب

بارگیری سریع، اعتبار سنجی کد، رنگ و سبک مناسب، از ویژگی های مهم یک شرکت طراحی وب سایت خوب است. شما باید به طراحی های قبلی این شرکت نگاهی بیندازید، این به شما در شناخت نحوه عملکرد این شرکت کمک می کند.

معماری سایت قوی

معماری سایت شما باید بصری، سازگار و تمیز باشد. این بدان معناست که کدی که برای سایت شما استفاده می شود باید بهینه سازی شود و با فراهم شدن زیرساختی قوی باعث افزایش سرعت بارگذاری سایت شما شود . بیشتر سیستم عامل های نرم افزاری وب سایت دارای طراحی معماری ضعیفی هستند. در اصل، هدف آنها بکار کردن برای هر مشاغل است، نه نوع خاصی از تجارت و ممکن است برای شما مؤثر واقع نشود.

طراحی رسپانسیو (واکنشگرا)

یکی از بزرگترین مشکلات بسیاری از سایت ها این است که آنها در دستگاه های مختلف مانند تلفن های هوشمند، تبلت ها و حتی ساعت های کامپیوتری سازگار نیستند. به عبارت دیگر، آنها تجربه مشابهی را به هر کاربر نمی دهند.

به عنوان مثال، یک سایت غیر رسپانسیو ممکن است در یک مانیتور خاص، فوق العاده به نظر برسد، اما می تواند در صفحه نمایش تلفن های هوشمند بهم ریخته و نامفهوم به نظر برسد.

شاید این اتفاق برای شما رخ داده باشد، می خواهید اطلاعاتی را از طریق تلفن خود جستجو کنید، اما وب سایتی که شما پیدا کرده اید قابل خواندن نیست.

در بیشتر موارد، بازدید کنندگان به جای تلاش برای تشخیص نحوه ی پیمایش این نوع سایت ها، به سادگی آنرا ترک می کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که مطمئن شوید که سایت شما واکنشگراست.

ارتباط با مشتری

شرکتی که رابطه خوبی با مشتریان دارد می تواند یک شرکت خوب محسوب شود. این سرویس باید به مشتریان خود متعهد شود که مسئولیت رسیدگی به هر موضوعی مربوط به راه‌اندازی یک وب سایت را دارد.

مزایای طراحی سایت وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) برای راه اندازی و ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌ها است. وردپرس (WordPress) در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ نویسان قرار می‌داد و سپس به صورت یک سیستم مدیریت محتوا یا نرم‌افزار متن باز برای مدیریت محتوای سایت‌ها معرفی شد.

وردپرس با زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی (PHP) نوشته شده و توسط مای‌اس‌کیوال پشتیبانی می‌شود. این سیستم کاملاً رایگان و متن باز است.

در زیر ویژگیهایی مهم طراحی سایت وردپرس ذکر می شود که این ویژگیها اساسی بوده و باید قبل از انتخاب یک موضوع خاص مورد توجه قرار گیرد.

کاهش هزینه:

علاوه بر راه اندازی کم هزینه سایت، دیگر نیازی نیست که برای هر تغییری که می‌خواهید در سایت انجام دهید، به شرکت طراح سایت خود مراجعه کنید. وردپرس این امکان را به شما می‌دهد که هر زمان خواستید، تغییرات خود را درون سایت ایجاد کنید، مطالب جدید در سایت منتشر کنید، کاربران خود را مدیریت کنید، به نظرات رسیدگی کنید و ….

ظاهر زیبا:

در سطح اینترنت هزاران قالب مخصوص وردپرس وجود دارد که شما می‌توانید انتخاب کنید و روی سایت خود پیاده‌سازی کنید. اما وردپرس امکان اینکه قالب سفارشی خود را طراحی و استفاده کنید را نیز دارد.

مدیریت آسان:

شما به راحتی می‌توان سایت خود را در هر جا که هستید، چه با کامپیوتر و چه با موبایل، مدیریت کنید و نیازی به هیچ گونه برنامه جانبی ندارید.

ارتباط با شبکه‌های اجتماعی:

وردپرس و افزونه‌های جانبی آن به شما این امکان را می‌دهند که به صورت خودکار سایت خود را به شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب متصل کرده و مشتریان خود را از تغییرات سایت خود باخبر سازید.

سئو عالی:

وردپرس به صورت استاندارد کدنویسی شده‌است تا سئو سایت شما را هر چه بیشتر بهبود ببخشد تا در نتایج گوگل بهترین جایگاه را داشته باشید. البته سئو فقط به سیستم مدیریت محتوای انتخابی شما محدود نمی‌شود و موارد زیاد دیگری نیز در این بخش سهیم هستند. وردپرس به خودی خود موارد محدودی از سئو را دربردارد و می‌توان با استفاده از پلاگین‌های متعددی از جمله yoast seo و All in One SEO تا حد زیادی به رتبه وب سایت کمک کرد.

بروزرسانی رایگان:

وردپرس یکی سیستم مدیریت محتوای کاملاً رایگان است و بسیار در به روزرسانی و رفع مشکلات احتمالی فعال است. شما می‌توانید تمام این به روز رسانی‌ها را به صورت رایگان دریافت و با یک کلیک نصب کنید!

امنیت:

وردپرس از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. اما به دلیل اینکه امنیت یک مسئله نسبی است و هیچ وقت صد در صد نخواهد بود، وردپرس هر روز مشکلات وردپرس را بررسی می‌کند و در به روز رسانی‌ها رفع می‌کند. علاوه بر تیم وردپرس، برنامه‌نویس‌های زیادی در جهان هستند که روی امنیت وردپرس کار می‌کنند. علاوه بر اینکه وردپرس به خودی خود تا حد زیادی ایمن است، افزونه‌هایی برای ایمن تر کردن سایت نیز وجود دارد تا سایت خود را امن تر کنید. اولین قدم برای افزایش امنیت وردپرس، تغییر آدرس ورود به پنل مدیریت آن می‌باشد.

انعطاف‌پذیری وردپرس:

وردپرس، یکی از منعطف‌ترین سیستم‌های مدیریت محتوای جهان است که افراد خواهند توانست آن را برای کاربری دلخواه خود ویرایش کنند. همچنین وردپرس دارای هزاران افزونه وردپرس است که از طریق آن‌ها می‌توانید انواع امکانات را به سایت خود اضافه کنید.

اگر علاقمند به ایجاد یک وب سایت برای تجارت خود هستید. شرکت طراحی سایت ایران سایت ارائه دهنده بهترین خدمات توسعه وب با تیمی کاملا متخصص و حرفه ای در زمینه های طراحی و ساخت سایت با تعرفه ها و زمینه های متنوع، مشاوره رایگان برای طراحی سایت حرفه ای در تهران با امکانات یک سایت استاندارد با قیمت مناسب همراه با خدمات بهینه سازی و سئو آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.