غیبت تجار عامل کمبود گوشی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آنچه موجب کمبود گوشی در بازار شد را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکت‌ها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوالی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یک سری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند. یک سری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند.

وی ادامه داد: این دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آن‌ها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارایه خدمات نیستند. به همین دلیل غیبت‌شان باعث کمبود در بازار شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، افزود: سازنده موبایل‌های مشهور نمی‌توانند نمایندگی‌های خود را سریع عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند. البته ما مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند.

خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرایند واردات اظهار کرد: مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرایند باید تسریع شود؛ باید مشکلات شرکتی که مراجعه می‌کند و می‌گوید نماینده یک شرکت خارجی است، سریع‌تر حل شود. آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شد، غیبت فعالان صنعت در تجارت بود.

واردات گوشی با ارز نیمایی

وی با بیان اینکه موانع مقرراتی سر راه واردات وجود ندارد، گفت: هر نمایندگی رسمی می‌تواند ثبت سفارش و گوشی وارد کند. اکنون متقاضی‌ها مشکلی ندارند. کسانی که بازداشت شدند هم شرکت‌هایی بودند که ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اما در بازار به روش رعایت قیمت‌های مصوب عمل نکردند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و در صورت کند بودن روند فرایند این موضوع را اطلاع دهند.

اولویت‌گذاری در سامانه نیما برای کالاهای وارداتی

وی با بیان اینکه به دلایل شرایط امروز کشور در بخش روابط بین‌المللی باید با احتیاط و برنامه جلو رفت افزود: باید به نحوی عمل کنیم که کشور با مشکل کمبود منابع در تامین کالا مواجه نشود. اولویت‌گذاری برای کالاهای وارداتی ضروری است زیرا نرخ ارزی که برای واردات و تجارت کشور اختصاص پیدا می‌کند، با نرخ ارز در بازار متفاوت است. بنابراین باید این کنترل‌ها را برای واردات انجام داد و این از ویژگی سیاست‌های چند نرخی ارز است.

او با بیان اینکه نظام کنترلی یکی از ویژگی‌های نظام دو نرخی ارز است، بیان کرد: سیاست‌های چند نرخی می‌تواند برای سودجویان برای خروج ارز انگیزه ایجاد کند. البته این کنترل‌ها برای فعالان اقتصادی دردآور است و آن‌ها می‌خواهند کنترل‌ها حداقل باشد. هنر ما این است که ضمن نگه‌داری از نرخ ارز و کنترل، متقاضیان با حداقل زحمت نیاز خود را تامین کنند.

خسروتاج درباره نقش مخابرات و آی‌تی در زمینه واردات توضیح داد: مخابرات و فناوری اطلاعات ارزبری بالایی ندارند و عمدتا تکیه‌شان بر منابع و تخصص انسانی است و تجهیزات و امکاناتی که نیاز دارند، در مقایسه با کالاهای اساسی رقم بالایی نیست. در نمایشگاه تلکام برخی اشاره کردند که در واردات برخی از تجهیزات سرعت لازم وجود ندارد. به همین دلیل ما از مدیریت‌ها در وزارتخانه می‌خواهیم که کانال خاصی برای رسیدگی به تجهیزات مخابراتی رسیدگی شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطر نشان کرد: درصورتی که نمونه داخلی تجهیزاتی که می‌خواهد وارد شود، وجود نداشته باشد، بعید است مشکلی در مراحل فرایند واردات ایجاد شود، مگر اینکه تولید داخل وجود داشته باشد که در آن صورت باید واردات را کنترل کرد.

وی ادامه داد: برای سامانه نیما و منابع ارزی که در آنجا موجود است، اولویت‌گذاری می‌شود و در مرحله‌ای هستیم که اولویت‌گذاری می‌کنیم و سهمیه دستگاه‌ها مشخص می‌شود که هر دستگاه و سازمان چقدر می‌تواند از ظرفیت استفاده کند و در آن چارچوب، خود دستگاه‌ها اولویت‌بندی خود را انجام می‌دهند.

اقتصاد متاثر از صنعت دیجیتال است

وی با با بیان اینکه عصر امروز به عصر دیجیتال شهرت دارد، اظهار کرد: اقتصاد ما نیز متاثر از صنعت دیجیتالی در کشور است و این صنعت اهمیت زیادی در اقتصاد دارد. متناسب با نیاز و هوشمندی در صنعت باید به اهمیت دیجیتال واقف باشیم تا بتوانیم پا به پای اقتصادهای دنیا حرکت کنیم.

خسروتاج با اشاره به برنامه سازمان توسعه تجارت برای توسعه اقتصاد دیجیتالی اظهار کرد: ما در سازمان میز صنایع خلاق داریم که امروز روند صادرات‌ ما حکم می‌کند برای آینده اقتصاد صادرات ایران از اقلام سنتی صادرات به سمت اقلام جدید برویم. دیگر نباید روی فرش و خشکبار و پتروشیمی متمرکز باشیم. شاید این موارد امروز پاسخگوی نیاز صادرات ما باشد اما برای توسعه حتما باید ظرفیت‌های جدید که متکی به منابع انسانی است، شناسایی شود که بیش‌تر آن صنایع خلاق است.

وی درباره صنایع خلاق توضیح داد: در کنار کالاهای هنری و فرهنگی بحث عمده صنایع خلاق کالاهای آی‌تی است. به همین دلیل ما جوایز صادرات را به سمت صنایع خلاق هدایت می‌کنیم که عمدتا دانش بنیان است. هزینه این صنایع عمدتا کم است و به سمت دانش و تکنولوژی و تخصص انسانی می‌رود.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اگر شرکت‌های IT در قالب قرارداد و کارفرما در خارج باشد، از حمایت‌های صادراتی ما برخوردار می‌شود، افزود: وقتی بحث سرمایه‌گذاری در خارج مطرح می‌شود، از آنجا که کشور ما سرمایه‌پذیر است و می‌خواهیم کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند، اگر حضور شرکت‌ها در خارج در قالب مشارکت باشد، اینکه پروژه‌ای را برای خارجی‌ها انجام دهند و کارفرما داشته باشند، از پوشش‌های حمایتی ما برخوردار می‌شوند اما اگر سرمایه‌گذاری صرف خارجی باشد، ما در دستور کارمان برای حمایت از آنها چیزی نداریم.

خسروتاج مشکل حوزه IT را مشخص نبودن آمار صادرات دانست و اظهار کرد: سراغ اتحادیه و انجمن‌های ذی‌ربط می‌رویم برای اینکه بتوانیم آمار صادرات را احصا کنیم. در حال حاضر نرم‌افزارهای صادراتی بخش IT در جایی ثبت نمی‌شود، زیرا نرم‌افزارها از طریق اینترنت به سفارش‌دهنده می‌فروشند و روشی نداریم که بتوانیم این صادرات را احصا کنیم. اگر شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند بتوانند کمک کنند روشی برای این کار داشته باشیم، مناسب است، زیرا می‌دانیم سهم صادرات IT در آینده می‌تواند چشمگیر باشد.