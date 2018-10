عرضه به روزرسانی جدید ویندوز 10 متوقف شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ویندوز سنترال، پس از عرضه بسته به روزرسانی تازه ویندوز 10 موسوم به فایل به روزرسان اکتبر یا نسخه 1809، برخی کاربران نسبت به مشکلات آن اظهار نارضایتی کرده اند.

این کاربران می گویند بعد از نصب این بسته تمامی فایل های موجود بر روی رایانه آنها به طور خودکار پاک می‌شود. در عین حال اگر چه رابط کاربری ویندوز 10 به روز شده تفاوت زیادی با نسخه های به روز نشده ندارد، اما بخش جستجوی این نسخه به روزشده تقویت شده، سازگاری ویندوز 10 با یونیکس و لینوکس و رایانه های مکینتاش هم بیشتر شده است.

برخی کاربران با حضور در شبکه های اجتماعی به شدت نسبت به پاک شدن خودکار فایل های خود اعتراض کرده و گفته اند ثمره سال ها فعالیت و کار خود را از دست داده اند.

با بالا گرفتن اعتراضات، مایکروسافت اعلام کرده که بسته به روزرسان یادشده را جمع آوری کرده تا برای کاربران دیگر مشکلی ایجاد نشود.

افرادی که به علت نصب این وصله دچار مشکل شده اند می توانند با اعمال تنظیمات قدیمی در بخش Update & Security > Recovery > Go back to the previous version of Windows 10 فایل های حذف شده را بازگردانند. هر چند برخی کاربران می گویند به این شیوه هم نتوانسته اند مجددا به فایل های قدیمی خود دست یابند.