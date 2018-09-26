ادعیه و اعمال روز چهارشنبه

1. دعاي روز چهارشنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ للَّهِِ الَّذي جَعَلَ اللَّيْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً لَكَ الْحَمْدُاَنْ بَعَثْتَني مِنْ مَرْقَدي وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً حَمْداً دائِماً لا يَنْقَطِعُ اَبَداً وَ لايُحْصي لَهُ الْخَلائِقُ عَدَداً اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَ قَضَيْتَوَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ وَ اَمْرَضْتَ وَ شَفَيْتَ وَ عافَيْتَ وَ اَبْلَيْتَ وَعَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَي الْمُلْكِ احْتَوَيْتَ اَدْعُوكَ دُعآءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسيلَتُهُ وَ انْقَطَعَتْ حيلَتُهُ وَ اقْتَرَبَاَجَلُهُ وَ تَداني فِي الدُّنْيا اَمَلُهُ وَ اشْتَدَّتْ اِلي رَحْمَتِكَ فاقَتُهُ وَ عَظُمَتْ لِتَفْريطِهِحَسْرَتُهُ وَ كَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَ عَثْرَتُهُ وَخَلُصَتْ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ خاتَمِالنَّبِيّينَ وَ عَلي اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ وَ ارْزُقْني شَفاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لا تَحْرِمْني صُحْبَتَهُ اِنَّك اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لي فِيالْأَرْبَعآءِ اَرْبَعاً اِجْعَلْ قُوَّتي في طاعَتِكَ وَ نَشاطي في عِبادَتِكَ وَ رَغْبَتي فيثَوابِكَ وَزُهْدي فيما يُوجِبُ لي اَليمَ عِقابِكَ اِنَّكَ لَطيفٌ لِما تَشآءُ.
سپاس از آنِ خدايي است كه شب را جامه و خواب را سبب آسودگيساخته و روز را براي تكاپو نهاده.از آنِ توست سپاس كه مرا ازخوابگاهم برانگيختي، و اگر خواسته بودي، خواب مرا ابديميساختي. سپاس آفريدي و سازمان دادي و مقررّ كردي و گذرانديو ميراندي و زنده كردي و بيمار نمودي و درمان كردي و بِه ساختي و گرفتار كردي و بر عرش، استواري و بر سلطنت، پايدار. بخوانمت،چون كسي كه وسيلهاش سُست است و چارهاش گسسته و كسي كهمرگش نزديك شده و آرزويش در دنيا گريبانگير او شده و به رحمتتسخت نيازمند است و بزرگ است براي تقصيرش حسرت او، و بسياراست لغزش و افتش (خطايش)، و براي خاطر تو توبه كار است.رحمت فرست بر محمّد، خاتم پيغمبران و بر خاندان پاكوپاكيزهاش، و روزي كن بر من شفاعتش را - كه درود خدا بر او و خاندانش - و دريغ مدار از من صحبتش را؛ زيرا تو مهربانترينِمهرباناني. خدايا! برآور برآيم در اين روز چهارشنبه، چهار حاجت را:نيرويم را صرف طاعت خود كن، و نشاطم را در عبادت خود، ورغبتم را در ثوابِ خودت نِه، و بيميليام را بدان چه مايه عذابدردناك توست؛زيرا تو بدان چه خواهي، لطف كنندهاي.
2. زيارت امام كاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادي (ع):
اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَوْلِيآءَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا حُجَجَ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا نُورَ اللَّهِفي ضُلماتِ الْأَرْضِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلي آلِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَالطَّاهِرينَ بِاَبي اَنْتُمْ وَاُمّي لَقَدْ عَبَدْتُمُ اللَّهَ مُخْلِصينَ وَجاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِحَتّي اَتيكُمُ الْيَقينُ فَلَعَنَ اللَّهُ اَعْدآئَكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَجَمْعَينَ وَاَنَا اَبْرَءُ مَوْلايَيا اَبا اِبْراهيمَ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ يا مَوْلايَ يا اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسي يا مَوْلايَيا اَبا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يا مَوْلايَ يا اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ اَنَا مَوْليً لَكُمْمُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ مُتَضَيِّفٌ بِكُمْ في يَوْمِكُمْ هذا وَهُوَ يَوْمُ الْأَرْبَعآءِ وَمُسْتَجيرٌبِكُمْ فَاَضيفُوني وَ اَجيرُوني بِالِ بَيْتِكُمُ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ!
درود بر شما اي دوستان خدا! درود بر شما اي حجّتهاي خدا! درودبر شما اي نور خدا در تاريكيهاي زمين! درود بر شما! صلوات خدابر شما و بر خاندان پاك و پاكيزهتان! پدرم و مادرم به قربان شما! شمابا اخلاص، خدا را پرستيديد، و در راه خدا جهاد كرديد، چنانچهبايد، تا به يقين رسيديد، لعنت كند خدا دشمنان شما رااز جنّ و انس.همه را و من از آنان به سوي خدا و شما بيزاري ميجويم. اي مولايم،اي ابو ابراهيم، موسي بن جعفر! اي مولايم، اي ابوالحسن، علي بنموسي! اي مولايم، اي جعفر، محمد بن علي! اي مولايم، اي ابوالحسن، علي بن محمد! من وابسته به شمايم و معتقد به راز شماو آشكار شما. مهمان شمايم در اين روز كه روزِ چهارشنبه است، وپناهنده به شمايم. مرا بنوازيد و پناه دهيد به خانواده خودتان كه پاكو پاكيزهاند.
3. تسبيح مخصوص روز چهارشنبه:
بسم اللَّهِ الرَحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ الْأَنْعامُ بِأَصْوَاتِهَا وَاتِهَا يَقُولُونَ سُبُّوحَاً قُدُّسَاً، سُبْحانَ الْمَلِكِالْحَقِّ الْمُبِينِ، سُبْحانَ مَن تُسِّبِحُ لَهُ الْبِحارُ بِأَمْوَاجِهَا، سُبْحانَكَ رَبَّنَآ وَبِحَمْدِكَ،سُبْحانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمواتُ بِأَصْوَاتِهَآ، سُبْحانَ اللَّهِ الْمَحْمُودِ فِي كُلِمَقَالَةٍ سُبْحانَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ الْكُرْسِيُّ وَمَا حَوْلَهُ وَمَا تَحْتَهُ، سُبْحانَ الْمَلِكِالْجَبَّارِ الَّذِي مَلأَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ الْسَبْعَ وَالأَرَضِينَ الْسَّبْعَ. سُبْحانَ اللَّهِ بِعَدَدِ مَا سَبَّحَهُ الْمُسَبِّحُونَ، وَالْحَمْدُللَّهِ بِعَدَدِ مَا حَمْدِهُ الْحامِدُونَ، وَلَاالهَ الَّا اللَّهُ بِعَدَدِ مَا هَلَّلَهُ الْمُهَلِّلُونَ، وَاللَّهُ أَكْبَرٌ بِعَدِدِ مَا كَبَّرَهُ الْمَكَبِّرُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَبِعَدَدِ مَا اسْتَغْفَرَهُ الْمُسْتَغْفِرُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَّ ِالَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِعَدَدِ مَامَجَّدَهُ الْمُمَجِّدُونَ وَبِعَدَدِ مَا قَالَهُ الْقآئِلُونَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍبِعَدَدِ مَا صَلَّي عَلَيْهِ الْمُصَلُّونَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الدَّوَآبُّ فِي مَرَاعِيَها وَالْوُحُوشُ فِي مَظَآنَّهَاوَالْسِّبَاعُ فِي فَلَوَاتِها وَالطَّيْرُ فِي وُكُورِهَا، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَالْبِحارُ بِأَمْوَآجِهَا وَالْحِيتَانُ فِي مِيَاهِهَا وَالْمِيَاهُ فِي مَجَارِيهَا وَالْهَوَآمُّ فِي أَمَاكِنِهَا،سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَبْخَلُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَعْدَمُ الْجَدِيدُ الَّذِيلَا يَبْلَي. الْحَمْدُللَّهِ الْبَاقِي الَّذِي تَسَرْ بَلَ بِالْبَقَآءِ الْدَّآئِمِ لَا يَفْنَي الْعَزيزِ الَّذِي لَا يَذِلُّ الْمَلِكِالَّذِي لَا يَزُولُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَعْيَي الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَبِيدُالْعَلِيمُ الَّذِي لَا يَرْتَابُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَا يَضِلُّ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا يَجْهَلُ، سُبْحانَكَ لَاالهَ الَّا أَنْتَ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا يَحِيفُ الرَّقِيبُ الَّذِي لَا يَسْهُو الْمُحِيطُ الَّذِي لَا يَلْهُوالشَّاهِدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يُرامُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَايُضَامُ الْسُّلْطَانُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ الْمُدْرِكُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ الطَّالِبُ الَّذِي لَا يَعْجِزُ.
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