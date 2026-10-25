هشدار سناتور آمریکایی به ترامپ درباره ایران

سناتور ایالت مریلند در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تجاوز جدید آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: «این جنگ غیرقانونی باید همین حالا پایان یابد.»

به گزارش تابناک؛ کریس ون هولن، عضو ارشد کنگره به خبر روزنامه نیویورک‌تایمز درباره تدارک دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای تکرار تجاوزات علیه ایران واکنش نشان داد.

ون هولن در شبکه ایکس (توئیتر سابق) هشدار داد: «جنگ غیرقانونی ترامپ با ایران در حال تبدیل شدن به جنگ ابدی بعدی ماست.»

او نوشت: «هشت ماه گذشته و ترامپ و جمهوری‌خواهان خود را با این فکر که حمله بعدی یا یک بمباران دیگر سرانجام پیروزی را به ارمغان خواهد آورد، فریب داده‌اند.»

پیام او در پاسخ به خبر نیویورک تایمز منتشر شد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع نوشت که آمریکا و اسرائیل برنامه‌های دقیقی برای حملات مجدد علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر (دوازدهم آبان) تدوین کرده‌اند.

به نوشته نیویورک تایمز، این عملیات احتمالی می‌تواند شامل یک کارزار فشرده سه روزه باشد که تأسیسات هسته‌ای، زرادخانه موشکی و پهپادی و احتمالاً زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار می‌دهد.

سناتور دموکرات ایالت مریلند در رد تجاوز جدید به ایران گفت: «از ویتنام گرفته تا عراق، ما می‌دانیم که این جنگ چگونه پایان می‌یابد. این جنگ باید همین حالا پایان یابد.»

منبع: فارس