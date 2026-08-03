ترامپ جرات حمله به ایران را ندارد!

پس از آنکه ترامپ برای پنجمین بار وعده حمله به ایران، باز هم به بهانه‌ای این حمله را لغو کرد، بسیاری صاحبنظران علت این موضوع را تحلیل کردند.

به گزارش تابناک؛ ایتن لوینز، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی گفت: ترامپ جرات آغاز حمله به ایران را ندارد، اما برای جلب رضایت اسرائیل همچنان به تهدیدها ادامه می‌دهد؛ این واقعا مایه شرمساری است.