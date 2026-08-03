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ترامپ جرات حمله به ایران را ندارد!

پس از آنکه ترامپ برای پنجمین بار وعده حمله به ایران، باز هم به بهانه‌ای این حمله را لغو کرد، بسیاری صاحبنظران علت این موضوع را تحلیل کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۴
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3412 بازدید
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۴
حمله آمریکا به ایران

به گزارش تابناک؛ ایتن لوینز، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی گفت: ترامپ جرات آغاز حمله به ایران را ندارد، اما برای جلب رضایت اسرائیل همچنان به تهدیدها ادامه می‌دهد؛ این واقعا مایه شرمساری است.

 

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ایران آمریکا ترامپ حمله به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
32
پاسخ
از این تحلیل ها قبلاً هم زیاد شنیدیم!
باید مراقب و هوشیار بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
یک ساله
گاهی حمله می کند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
10
11
پاسخ
درود بر نیروهای مسلح کشورمان تا می توانید آمریکایی ها را بکوبید و له کنید و نابود کنید که درس عبرتی باشد و بدانند دوران بزن و در رو گذشته است و باید تاوان پس دهند.
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
6
11
پاسخ
دیدگاه خطرناکی رواج پیدا کرده که تمامی موضوع تجاوز به خاک میهن عزیزمان و ... را متوجه شخص ترامپ می بینند! در حالی که ترامپ صرفاً یک عروسک خیمه شب بازی است، مجامع صهیون گردانندگان اصلی این سیاست های کثیف هستند. قطعا سیاستمداران و نیروهای مسلح ما به این امور کاملا واقف هستند و به مهملاتی که از طریق ترامپ منتشر می شه (انصراف از حمله، توافق در دسترس و ...) وقعی نمی نهند.
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