ترامپ جرات حمله به ایران را ندارد!
پس از آنکه ترامپ برای پنجمین بار وعده حمله به ایران، باز هم به بهانهای این حمله را لغو کرد، بسیاری صاحبنظران علت این موضوع را تحلیل کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۴| |
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به گزارش تابناک؛ ایتن لوینز، نویسنده و روزنامهنگار آمریکایی گفت: ترامپ جرات آغاز حمله به ایران را ندارد، اما برای جلب رضایت اسرائیل همچنان به تهدیدها ادامه میدهد؛ این واقعا مایه شرمساری است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
از این تحلیل ها قبلاً هم زیاد شنیدیم!
باید مراقب و هوشیار بود
باید مراقب و هوشیار بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
گاهی حمله می کند.
درود بر نیروهای مسلح کشورمان تا می توانید آمریکایی ها را بکوبید و له کنید و نابود کنید که درس عبرتی باشد و بدانند دوران بزن و در رو گذشته است و باید تاوان پس دهند.
دیدگاه خطرناکی رواج پیدا کرده که تمامی موضوع تجاوز به خاک میهن عزیزمان و ... را متوجه شخص ترامپ می بینند! در حالی که ترامپ صرفاً یک عروسک خیمه شب بازی است، مجامع صهیون گردانندگان اصلی این سیاست های کثیف هستند. قطعا سیاستمداران و نیروهای مسلح ما به این امور کاملا واقف هستند و به مهملاتی که از طریق ترامپ منتشر می شه (انصراف از حمله، توافق در دسترس و ...) وقعی نمی نهند.