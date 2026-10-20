تهدیدات جورجیا ملونی علیه معترضان ایتالیایی

نخست‌وزیر ایتالیا با اشاره به تجمعات معترضان و با نادیده گرفتن مطالبات آنها، تهدید کرد که شرکت در این اعتراضات مشمول حبس و جریمه نقدی خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا شامگاه سه‌شنبه با انتشار پیامی ویدئویی عنوان کرد: اگر در طول یک راهپیمایی یا تظاهرات، به گروهی متشکل از پنج نفر یا بیشتر بپیوندید و شروع به پرتاب سنگ، ترقه، چوب کنید، با خطر تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا ۲۰ هزار یورو مواجه خواهید شد.

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر ایتالیا در ادامه تاکید کرد: اگر چیزی را بشکنید، هزینه آن را خودتان پرداخت می‌کنید و اگر فردی که آن را می‌شکند خردسال باشد، والدینش هزینه آن را پرداخت می‌کنند. والدین آن کودکی که از خُرد کردن و شکستن همه چیز لذت می‌برد، باید هزینه آن را بپردازند.

ملونی افزود: ۵۰۰ پرسنل نظامی دیگر تا پایان سال برای حمایت از پلیس به میلان خواهند رسید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از تبدیل شدن آنچه در روزهای اخیر دیده‌ایم به یک امر عادی جدید جلوگیری کنیم.

او درباره شرح وقایع اعتراضات گفت: طبق گزارش‌ها، کوچکترین فرد شناسایی‌شده در میلان فقط ۱۱ سال داشت. ۱۱ ساله! دردناک و ترسناک است. هیچ چیز انقلابی در ایجاد ویرانی و دزدی وجود ندارد. ویرانی و دزدی اعتراض نیست، بلکه جرم است.

رویترز شامگاه یکشنبه از درگیری و سرکوب پلیس میلان علیه معترضان ایتالیایی در این شهر نسبت به خدمات ضعیف و افزایش هزینه‌های زندگی خبر داد.

اعتراضات در ایتالیا پس از اعتراضات در کشور همسایه یعنی فرانسه آغاز شده است، که صدها هزار نفر از مردم خشمگین از افزایش هزینه‌ها و کاهش خدمات عمومی در برخی از خشونت‌آمیزترین اعتراضات این کشور در سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند.