ترامپ: فرانسه در مخمصه واقعی گرفتار شده است

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز نگرانی از تحولات فرانسه گفت که این کشور در مخصمه واقعی گرفتار شده و به نظر می رسد فردا روز بدی برای فرانسه خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از الحدث، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ناآرامی‌ها و اعتراضات در فرانسه گفت: به نظر می‌رسد فردا روز بدی برای فرانسه خواهد بود. این اتفاقی است که وقتی چپگرایان قدرت را در دست می‌گیرند، رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در ادامه سخنانش افزود: فرانسه در دردسر واقعی گرفتار شده و ما نگران اتفاقاتی هستیم که در آنجا می افتد.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم در اظهاراتی درباره ناآرامی‌های فرانسه، وضعیت این کشور را «انقلاب» توصیف کرده بود؛ موضعی که بار دیگر نگاه سیاسی و بهره‌برداری تبلیغاتی او از بحران‌های داخلی کشورهای دیگر را برجسته می‌کند.

ترامپ تأکید کرد که اروپا باید وضعیت خود را در زمینه مهاجرت اصلاح کند؛ در غیر این صورت، این قاره دیگر به شکلی که می‌شناسیم باقی نخواهد ماند و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

وی همچنین مدعی شده بود که مهاجران فرانسه را تصرف کرده‌اند و آنها باید سریع مرزهای کشورشان را ببندند.

این اظهارات ترامپ در واکنش به تحولات پرتنش در فرانسه مطرح شد که به بازداشت دست‌کم ۲۷۰۰ نفر انجامید و چندین شهر بزرگ این کشور شاهد درگیری میان معترضان و پلیس و غارت فروشگاه‌ها بودند.