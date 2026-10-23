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یک کشته در پی تیراندازی در نزدیکی پاریس

مردی مسلح که به گمان مقامات محلی ممکن است انگیزه اسلام‌هراسانه داشته باشد، روز جمعه از داخل یک خودرو در غرب پاریس تیراندازی کرد و باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر از جمله دختری ۱۲ ساله شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۲۶
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فرانسه

به گزارش تابناک به نوشته رویترز، «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، در گفت‌وگو با خبرنگاران در منطقه ایولین در غرب پاریس - جایی که حمله در آن رخ داد - گفت: «تحقیقات ادامه دارد اما این به‌وضوح یک اقدام تروریستی است. این اقدام به‌شدت جدی است.»

مقامات محلی اعلام کردند مظنون ۳۹ ساله که نامش فاش نشده، با خودرو در شهر تراپ حرکت کرده و در یک پمپ‌بنزین، یک مرکز درمانی و یک زمین بازی کودکان با سلاح خودکار تیراندازی کرده است.

شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام گزارش داد که دختر زخمی هشت گلوله خورده و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است.

«علی رابه» شهردار تراپ گفت: «این حمله نژادپرستانه و احتمالا اسلام‌هراسانه بود.»

پلیس پیش از آنکه این مرد بتواند به افراد دیگری آسیب برساند، او را بازداشت کرد. تصاویر ویدئویی خودروی او را نشان می‌داد که بدنه‌اش پر از آثار اصابت گلوله بود.

این تیراندازی در شرایطی رخ داده که فرانسه با برگزاری اعتراضات گسترده با تنش‌های ویژه‌ای روبه‌روست.

برخی سیاستمداران راست افراطی، موج غارت و خرابکاری را که ۱۷ اکتبر چندین شهر فرانسه را درنوردید، به مهاجرت نسبت داده‌اند.

دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه، موسوم به «پی‌ان‌ای‌تی» اعلام کرد تحقیقات این نهاد شامل بررسی این موضوع نیز می‌شود که آیا انگیزه تیراندازی نژادی یا مذهبی بوده است یا خیر.

به گفته یکی از مقامات محلی، مظنون در شهر پلِزیر زندگی می‌کرده و «ظاهری اروپایی» داشته است.

رابه نیز گفت دو نفر از قربانیان به‌ترتیب اصالت آفریقایی و آفریقای شمالی داشته‌اند اما درباره پیشینه سایر قربانیان جزئیاتی ارائه نکرد.

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فرانسه پاریس تیراندازی کشته و زخمی اعتراضات
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