اظهارات نتانیاهو درباره روزهای پس از ترامپ

به گزارش تابناک، نتانیاهو در پاسخ به این سوال که «آیا درباره آنچه پس از ترامپ اتفاق خواهد افتاد، نگران هستید؟» گفت: «با اطمینان به شما می‌گویم که تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه او با ما دوستانه رفتار نکرده است و بعید می‌دانم در آینده نیز رئیس‌جمهوری مانند او داشته باشیم.»

وی تاکید کرد: «بنابراین، باید خود را برای روزهای سخت آماده کنیم و من هم در حال آماده شدن برای آن هستم.»

نتانیاهو ادامه داد: «اگر فکر می‌کنید همچنان ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکا را برای بودجه دفاعی خود دریافت خواهیم کرد، خودتان را آماده کنید و به این واقعیت عادت کنید که این روند ادامه نخواهد داشت.»

وی تاکید کرد: «تمام شده است؛ این کمک‌ها به پایان رسیده‌اند و سرانجام قطع خواهند شد. فقط مسئله زمان مطرح است. زیرا این آمریکاست که تغییر کرده، نه اسرائیل.»

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه با اشاره به انتقادات گسترده و روزافزون جهان از جنایات اسرائیل گفت: «باید درک کنیم که ممکن است با تحریم‌هایی از جمله تحریم‌های بانکی مواجه شویم. باید اقتصادی ایجاد کنیم که بتواند این تحریم‌ها را دور بزند.»

وی افزود: «شما از ارزهایی که می‌توانند چنین کاری کنند، اطلاع دارید. من روی این موضوع هم کار می‌کنم.»

منبع: ایسنا