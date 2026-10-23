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اظهارات نتانیاهو درباره روزهای پس از ترامپ

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگویی با اشاره به روابط نزدیک «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با این رژیم تاکید کرد که تل‌آویو باید خود را برای روزهای سختِ پس از ترامپ آماده کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۲۵
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ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک، نتانیاهو در پاسخ به این سوال که «آیا درباره آنچه پس از ترامپ اتفاق خواهد افتاد، نگران هستید؟» گفت: «با اطمینان به شما می‌گویم که تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه او با ما دوستانه رفتار نکرده است و بعید می‌دانم در آینده نیز رئیس‌جمهوری مانند او داشته باشیم.»

وی تاکید کرد: «بنابراین، باید خود را برای روزهای سخت آماده کنیم و من هم در حال آماده شدن برای آن هستم.»

نتانیاهو ادامه داد: «اگر فکر می‌کنید همچنان ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکا را برای بودجه دفاعی خود دریافت خواهیم کرد، خودتان را آماده کنید و به این واقعیت عادت کنید که این روند ادامه نخواهد داشت.»

وی تاکید کرد: «تمام شده است؛ این کمک‌ها به پایان رسیده‌اند و سرانجام قطع خواهند شد. فقط مسئله زمان مطرح است. زیرا این آمریکاست که تغییر کرده، نه اسرائیل.»

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه با اشاره به انتقادات گسترده و روزافزون جهان از جنایات اسرائیل گفت: «باید درک کنیم که ممکن است با تحریم‌هایی از جمله تحریم‌های بانکی مواجه شویم. باید اقتصادی ایجاد کنیم که بتواند این تحریم‌ها را دور بزند.»

وی افزود: «شما از ارزهایی که می‌توانند چنین کاری کنند، اطلاع دارید. من روی این موضوع هم کار می‌کنم.»

منبع: ایسنا

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