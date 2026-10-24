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نتانیاهو از غافلگیری جدید در خاورمیانه خبر داد

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات کنست، در مصاحبه‌ای مدعی شد که «غافلگیری بسیار بزرگی» در انتظار تشکیلات خودگردان فلسطین است.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۷۵
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه «آی۲۴نیوز» از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره تصمیم خود برای انحلال تشکیلات خودگردان خودداری کرد.

 وی با اشاره به ترجیح رویکرد «غافلگیری و اقدام ناگهانی» افزود: «ما خاورمیانه را تغییر دادیم. من گفتم که تغییر ایجاد خواهیم کرد و این همان کاری است که انجام دادیم.» وی با این حال از ماهیت دقیق این غافلگیری پرده برنداشت.

این اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح شد که پیش از آن، در پی تیراندازی در ایست بازرسی «فرش الهو» در شهر الخلیل، دو نظامی اسرائیلی کشته و سه تن دیگر زخمی شده بودند.

به دنبال این عملیات موفق مقاومت علیه اشغالگران، بامداد شنبه ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد عملیات نظامی خود را در محله‌ای از شهر الخلیل که به گفته این ارتش، آغاز کرده است؛ عملیاتی که قرار است چند روز ادامه یابد.

الخلیل زیر ضرب عملیات چندروزه اسرائیل

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش‌تر گزارش دادند که دو نفر از ۶ نظامی اسرائیلی زخمی شده در عملیات تیراندازی در نزدیکی ورودی شمالی شهر الخلیل بر اثر شدت جراحات، کشته شدند.

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیست مدعی شد این عملیات با هدف جست‌وجوی منطقه، کشف سلاح و شناسایی زیرساخت‌های ادعایی انجام می‌شود و شامل اقداماتی برای «بازآرایی واقعیت امنیتی» در این منطقه است.

به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، این عملیات با مشارکت دستگاه اطلاعات داخلی این رژیم، شاباک، و نیرو‌های گارد مرزی انجام می‌شود.

ارتش صهیونیستی همچنین اعلام کرد که نیروهایش ده‌ها نقطه را در مناطق مختلف کرانه باختری هدف قرار می‌دهند و عملیات تهاجمی خود را با هدف جلوگیری از این فعالیت‌ها و حفاظت از اسرائیلی‌ها ادامه خواهند داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ساکنان مناطق تحت عملیات می‌توانند پس از بازرسی و بازجویی امنیتی، از طریق سه گذرگاه از منطقه خارج شوند.

منبع: ایرنا

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برچسب ها
نتانیاهو خاورمیانه تشکیلات خودگردان فلسطین
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