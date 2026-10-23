واکنش حزب الله لبنان به عملیات ضدصهیونیستی الخلیل
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای عملیات استشهادی در الخلیل کرانه باختری را که به هلاکت و زخمی شدن دستکم ۶ نظامی صهیونیست منجر شد، تبریک گفت.
حزب الله لبنان در بیانیه خود عملیات انجامشده توسط «حموده الجعبه» و «فراس الجعبه» در ایست بازرسی «فرش الهوی» در شهر الخلیل را تبریک گفت و افزود: ادامه شهرکسازی، تخریب و عملیات تسطیح در کرانه باختری و قدس و آنچه همراه با آن از کشتار، ویرانی و نقض حقوق فلسطینیان و مقدسات آنها صورت میگیرد، اوضاع را وخیمتر کرده و موجودیت فلسطینیان در سرزمین خود را تهدید میکند.
حزب الله همچنین به ملت فلسطین و خانوادههای دو شهید این عملیات تسلیت گفت و تاکید کرد که تلاشها برای به تسلیم واداشتن ملت فلسطین و شکستن اراده آن، در برابر پایداری و پایبندی این ملت به حقوق، سرزمین و مقدساتش ناکام خواهد ماند.
جنبش جهاد اسلامی هم اعلام کرد: عملیات قهرمانانه الخلیل را که دو جوان مبارز از فرزندان کرانه باختری اجرا کردند، تبریک میگوییم. این عملیات پیامی است با خون مهر شده است که پاسخ به جنایات دشمن و غاصبان، همچنان داده خواهد شد. ما خواستار تشدید همه اشکال مقاومت در برابر جنایات سربازان و غاصبان هستیم.
جنبش المجاهدین هم اعلام کرد: شهادت دو قهرمان عامل عملیات را تسلیت میگوییم و از جوانان ملتمان میخواهیم در راه آنان برای پاسخ به تجاوز و بازپسگیری حقوق گام بردارند. ملت ما به مقاومت خود ادامه میدهد و تلاشهای دشمن و طرحهایش برای شکستن اراده و عزم آن بر مقاومت و آزادی هرگز موفق نخواهد شد.