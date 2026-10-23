واکنش حزب الله لبنان به عملیات ضدصهیونیستی الخلیل

حزب الله لبنان تأکید کرد که تلاش‌ها برای تسلیم کردن ملت فلسطین و شکستن اراده آن، در برابر پایداری و پایبندی این ملت به حقوق، سرزمین و مقدساتش ناکام خواهد ماند.

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای عملیات استشهادی در الخلیل کرانه باختری را که به هلاکت و زخمی شدن دست‌کم ۶ نظامی صهیونیست منجر شد، تبریک گفت.

حزب الله لبنان در بیانیه خود عملیات انجام‌شده توسط «حموده الجعبه» و «فراس الجعبه» در ایست بازرسی «فرش الهوی» در شهر الخلیل را تبریک گفت و افزود: ادامه شهرک‌سازی، تخریب و عملیات تسطیح در کرانه باختری و قدس و آنچه همراه با آن از کشتار، ویرانی و نقض حقوق فلسطینیان و مقدسات آنها صورت می‌گیرد، اوضاع را وخیم‌تر کرده و موجودیت فلسطینیان در سرزمین خود را تهدید می‌کند.

حزب الله همچنین به ملت فلسطین و خانواده‌های دو شهید این عملیات تسلیت گفت و تاکید کرد که تلاش‌ها برای به تسلیم واداشتن ملت فلسطین و شکستن اراده آن، در برابر پایداری و پایبندی این ملت به حقوق، سرزمین و مقدساتش ناکام خواهد ماند.

جنبش جهاد اسلامی هم اعلام کرد: عملیات قهرمانانه الخلیل را که دو جوان مبارز از فرزندان کرانه باختری اجرا کردند، تبریک می‌گوییم. این عملیات پیامی است با خون مهر شده است که پاسخ به جنایات دشمن و غاصبان، همچنان داده خواهد شد. ما خواستار تشدید همه اشکال مقاومت در برابر جنایات سربازان و غاصبان هستیم.

جنبش المجاهدین هم اعلام کرد: شهادت دو قهرمان عامل عملیات را تسلیت می‌گوییم و از جوانان ملت‌مان می‌خواهیم در راه آنان برای پاسخ به تجاوز و بازپس‌گیری حقوق گام بردارند. ملت ما به مقاومت خود ادامه می‌دهد و تلاش‌های دشمن و طرح‌هایش برای شکستن اراده و عزم آن بر مقاومت و آزادی هرگز موفق نخواهد شد.