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کد خبر:۱۳۹۹۹۱۸
کد خبر:۱۳۹۹۹۱۸
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نبض خبر

تصاویر تاکتیک فریب جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق

بنابر گزارش رسانه‌های متعدد، جنگنده‌های رژیم اسرائیل طی شب‌های اخیر بارها مانورها و تمرین‌هایی تا سطح نوار مرزی ایران و عراق داشته‌اند. این در حالی که با توجه به جنگ‌های ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا، نیروی هوایی اسرائیل تجربه و شناخت عملیاتی دارد و تمرینی بودن این پروازها منطقی نیست. به نظر می‌رسد این تحرکات نظامی در چارچوب تاکتیک عادی‌سازی فعالیت نظامی برای فریب Deception through routine normalization قابل تعریف است؛ فعالیتی که ابتدا حساسیت طرف مقابل را برمی‌انگیزد و به‌تدریج برایش عادی می‌شود. رژیم صهیونیستی در جریان دو جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه نیز دست به اقدام مشابهی زده بود تا زمان واقعی حمله از طریق رصد تحرکات هوایی و زمینی قابل تشخیص نباشد.
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نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل جنگنده های اسرائیلی آسمان عراق مرز ایران و عراق ویدیو عملیات فریب
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