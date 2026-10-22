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کد خبر:۱۳۹۹۸۴۲
کد خبر:۱۳۹۹۸۴۲
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نظرات: ۴
نبض خبر

تایید تلویحی زمان حمله به ایران توسط ترامپ

دونالد ترامپ برای توجیه حمله به ایران در جمع رای دهندگان آمریکایی، دست به لفاظی بی‌سابقه‌‌ای زد و جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم و ملت ایران را شرورترین ملت روی زمین خواند! ترامپ برای فروختن حمله به ایران به آمریکایی‌ها ادعا کرد: «اگر (ایرانی‌ها) سلاح هسته‌ای داشتند، ظرفِ یک روز یا یک ساعت از آن استفاده می‌کردند». ترامپ همچنین در مصاحبه‌ای روی باند فرودگاه تلویحاً تایید کرد که زمان حمله تازه آمریکا به ایران بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا یعنی نیمه آبان است. هر دو موضع گیری را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
12
21
پاسخ
مثل سگ خواهی مرد ....
دنیا تو را با مرگ طبیعی تنها نمیگذاره..
البته که توی یه دلقک هیچکاره سیاست های دیگران و یه مجری بی صفت هستی...
یگانه
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
6
11
پاسخ
ترامپ کثافت خودتان را محکوم می کنید شما کثافتها چندین سال پیش از سلاح هسته ای استفاده کردید صد ها هزار انسان بی گناه را کشتید حالا کی شروره کثافت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
4
7
پاسخ
آقای پزشکیان کاملا مشخصه هیچ کاری توی هیچ حوزه ای از دستتون برنمیاد جز اینکه مدارس را پیش از آغاز جنگ بعدی که قطعیتش در روزهای پیش رو محرزه را غیرحضوری کنید بگذارید در لحظات شروع جنگ خانواده ها اضطراب فرزندانشون را نداشته باشند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
3
2
پاسخ
حالا که جنگ قطعی شده لطفا مدارس را از اول آبان غیر حضوری کنید تا فاجعه ای شبیه میناب دوباره رخ ندهد
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