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تایید تلویحی زمان حمله به ایران توسط ترامپ
دونالد ترامپ برای توجیه حمله به ایران در جمع رای دهندگان آمریکایی، دست به لفاظی بیسابقهای زد و جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم و ملت ایران را شرورترین ملت روی زمین خواند! ترامپ برای فروختن حمله به ایران به آمریکاییها ادعا کرد: «اگر (ایرانیها) سلاح هستهای داشتند، ظرفِ یک روز یا یک ساعت از آن استفاده میکردند». ترامپ همچنین در مصاحبهای روی باند فرودگاه تلویحاً تایید کرد که زمان حمله تازه آمریکا به ایران بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا یعنی نیمه آبان است. هر دو موضع گیری را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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مثل سگ خواهی مرد ....
دنیا تو را با مرگ طبیعی تنها نمیگذاره..
البته که توی یه دلقک هیچکاره سیاست های دیگران و یه مجری بی صفت هستی...
دنیا تو را با مرگ طبیعی تنها نمیگذاره..
البته که توی یه دلقک هیچکاره سیاست های دیگران و یه مجری بی صفت هستی...
ترامپ کثافت خودتان را محکوم می کنید شما کثافتها چندین سال پیش از سلاح هسته ای استفاده کردید صد ها هزار انسان بی گناه را کشتید حالا کی شروره کثافت
آقای پزشکیان کاملا مشخصه هیچ کاری توی هیچ حوزه ای از دستتون برنمیاد جز اینکه مدارس را پیش از آغاز جنگ بعدی که قطعیتش در روزهای پیش رو محرزه را غیرحضوری کنید بگذارید در لحظات شروع جنگ خانواده ها اضطراب فرزندانشون را نداشته باشند