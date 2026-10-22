تایید تلویحی زمان حمله به ایران توسط ترامپ

دونالد ترامپ برای توجیه حمله به ایران در جمع رای دهندگان آمریکایی، دست به لفاظی بی‌سابقه‌‌ای زد و جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم و ملت ایران را شرورترین ملت روی زمین خواند! ترامپ برای فروختن حمله به ایران به آمریکایی‌ها ادعا کرد: «اگر (ایرانی‌ها) سلاح هسته‌ای داشتند، ظرفِ یک روز یا یک ساعت از آن استفاده می‌کردند». ترامپ همچنین در مصاحبه‌ای روی باند فرودگاه تلویحاً تایید کرد که زمان حمله تازه آمریکا به ایران بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا یعنی نیمه آبان است. هر دو موضع گیری را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.