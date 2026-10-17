سناریوی ترور 1500 مسئول ایران در حمله بعدی

حمزه صفوی استاد دانشگاه در مصاحبه با رسانه دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کل مقام‌هایی که تاکنون در حملات رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران ترور شده‌اند، حدود 40، 40 نفر هستند، تاکید کرد: «ممکن است ایده این باشد که در سیاست چمن زن این عدد کوچک بوده و در حمله بعدی دشمن این عدد را به هزار نفر یا هزار پانصد نفر برسانند تا آن تسلیمی که انتظار دارد اتفاق بیافتد. من یکی از سناریوهای جدی را این اتفاق می‌دانم...» توضیحات کامل صفوی را می‌بینید و می‌نشوید.