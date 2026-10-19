لحظات مکالمه تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره حمله به ایران!

دونالد ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو رسماً از حزب او در انتخابات اسرائیل حمایت کرد و در بخشی از این گفت و گو که توسط نتانیاهو منتشر شده، به وضوح از حمله به ایران سخن می‌گویند و در این زمینه دست به لفاظی می‌زنند. نتانیاهو خطاب به ترامپ می‌گوید: «...دونالد، ما یک کار ناتمام داریم که باید به پایان برسانیم. ما این کار را با هم به پایان خواهیم رساند. ما این کار را به پایان خواهیم رساند.» ترامپ خطاب به نتانیاهو می‌گوید: «شما یک جنگجوی بزرگ هستید و ما به زودی این موضوع را ثابت خواهیم کرد! شما مردی هستید که من می‌خواهم در کنارم باشید، بیبی.»