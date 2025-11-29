En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 236
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۸۰۵
کد خبر:۱۳۴۲۸۰۵
752 بازدید
نبض خبر

تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق

همزمان با انتشار تصاویری از بمباران یک محدوده در مرز ایران و عراق توسط گروهی از جنگنده‌ها، برخی کانال‌های خبری نظیر کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران ادعایی درباره رزمایش هماهنگی نیروی زمینی قدس سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجاورت مرز عراق را منتشر کردند، برخی کانال‌های خبری احتمال بمباران مواضع جریان تجزیه طلب کرد را مطرح کرده‌اند. تابناک مستقلاً نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند. تا زمان انتشار این ویدیو منابع رسمی در این زمینه موضع گیری نداشته‌اند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگنده های ایران آسمان عراق مرز ایران و عراق حمله هوایی بمباران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟