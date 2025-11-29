تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق

همزمان با انتشار تصاویری از بمباران یک محدوده در مرز ایران و عراق توسط گروهی از جنگنده‌ها، برخی کانال‌های خبری نظیر کانال تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران ادعایی درباره رزمایش هماهنگی نیروی زمینی قدس سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجاورت مرز عراق را منتشر کردند، برخی کانال‌های خبری احتمال بمباران مواضع جریان تجزیه طلب کرد را مطرح کرده‌اند. تابناک مستقلاً نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند. تا زمان انتشار این ویدیو منابع رسمی در این زمینه موضع گیری نداشته‌اند.