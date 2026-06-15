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دهن‌کجی نتانیاهو به ترامپ!

یک روزنامه عبری فاش کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که ارتش این رژیم از لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۲
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5090 بازدید
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۵
دهن‌کجی نتانیاهو به ترامپ!

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اطلاع داده است که ارتش اشغالگر خود را «ملزم» به رعایت بند مربوط به لبنان در توافق با ایران نمی‌داند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته این منابع، نتانیاهو به ترامپ گفته است ارتش رژیم صهیونیستی در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند.

منابع اسرائیلی به این روزنامه عبری اعلام کردند صرف‌نظر از تفاهماتی که ممکن است در چارچوب توافق میان تهران و واشنگتن وجود داشته باشد، آنها به اجرای عملیاتی که طبق ادعایشان، هدفش «خنثی‌سازی تهدیدی است که حزب‌الله ایجاد می‌کند»، ادامه خواهند داد.

روز یکشنبه در آستانه اعلام توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده‌ای علیه لبنان صورت داد که نقض توافق به شمار می‌رفت. آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان، از شروط ایران است.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه فاش کرد که مقامات آمریکایی از صبح یکشنبه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، نگران فروپاشی احتمالی توافق با ایران بودند.

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تل آویو نتانیاهو توافق ایران و آمریکا نیروهای اسرائیلی لبنان ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
15
28
پاسخ
کشورهای دنیا جمع بشین بزنین این اسرائیل سرطانی رو حذف کنید از روی نقشه . به والله همه مشکلات کره زمین حل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
6
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
11
پاسخ
اینجوری که پیش میره ایران و آمریکا متحد میشند با هم به اسراییل حمله میکنند
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
!یعنی این حرفت جک سال بود باید اسکار بدن به حرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
4
پاسخ
قمارباز مهره سوخته
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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