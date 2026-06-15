روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اطلاع داده است که ارتش اشغالگر خود را «ملزم» به رعایت بند مربوط به لبنان در توافق با ایران نمی‌داند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته این منابع، نتانیاهو به ترامپ گفته است ارتش رژیم صهیونیستی در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند.

منابع اسرائیلی به این روزنامه عبری اعلام کردند صرف‌نظر از تفاهماتی که ممکن است در چارچوب توافق میان تهران و واشنگتن وجود داشته باشد، آنها به اجرای عملیاتی که طبق ادعایشان، هدفش «خنثی‌سازی تهدیدی است که حزب‌الله ایجاد می‌کند»، ادامه خواهند داد.

روز یکشنبه در آستانه اعلام توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، رژیم صهیونیستی تهاجم گسترده‌ای علیه لبنان صورت داد که نقض توافق به شمار می‌رفت. آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان، از شروط ایران است.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه فاش کرد که مقامات آمریکایی از صبح یکشنبه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، نگران فروپاشی احتمالی توافق با ایران بودند.