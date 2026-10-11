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هدف قرار گرفتن دوباره فرودگاه ریاض تأیید شد

سخنگوی ائتلاف سعودی گفت حمله یمن به سالن شماره ۴ مسافری فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به وقوع آتش‌سوزی منجر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۸۳
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فرودگاه ریاض

به گزارش تابناک به نقل از العربیه، سخنگوی ائتلاف سعودی شامگاه یکشنبه اعلام کرد حمله‌ای با یک پرتابه ناشناس، ترمینال ۴ فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد.

وی تأکید کرد حمله یمن به سالن شماره ۴ مسافری فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، به وقوع آتش‌سوزی منجر شده است.

وی همچنین مدعی شد سامانه‌های پدافند هوایی عربستان، یک فروند موشک کروز را در اطراف فرودگاه ملک خالد رهگیری و منهدم کرده‌اند.

جنگنده‌های سعودی عصر امروز همچنین فرودگاه بین المللی صنعا را بمباران کردند.

در مقابل، ارتش یمن هم مناطقی از ریاض، دمام و جده را هدف حملات موشکی قرار داد.

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