تأکید یمن بر ممنوعیت پروازها در عربستان

وزارت خارجه دولت صنعاء با تأکید بر ممنوعیت تردد هوایی در آسمان عربستان، پروازهای بشردوستانه را منوط به هماهنگی با یمن کرد.

به گزارش تابناک، وزارت خارجه یمن امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ادامه ممنوعیت پروازها در آسمان عربستان، گفت که حملات و جنایات روزانه ارتش سعودی در یمن، هزینه جنگ برای ریاض را افزایش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که این حملات روزانه، «جامعه بین‌المللی را در برابر آزمونی در برابر شعارهای دروغین خود قرار داده است».

وزارت خارجه یمن همچنین اعلام کرد که عربستان باید درک کند امنیت، ثبات و حاکمیت باید برای همه کشورها برقرار باشد؛ در غیر این صورت، هیچ‌کس از آن برخوردار نخواهد شد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به هشدارهای پیشین نیروهای مسلح یمن و مرکز عملیات انسانی این کشور درباره ممنوعیت تردد هوایی در آسمان عربستان آمده است: «بر مفاد بیانیه‌ها و هشدارهای صادرشده تأکید می‌کنیم و از همه شرکت‌ها می‌خواهیم برای حفظ امنیت خود، به مفاد این هشدارها پایبند باشند.»

وزارت خارجه یمن افزود در صورت ضرورت انجام پروازهای فوری بشردوستانه، همه شرکت‌ها باید با مرکز عملیات انسانی یمن تماس بگیرند و با این مرکز هماهنگ کنند.

حملات موشکی ارتش یمن به فرودگاه‌های عربستان و اختلال گسترده در حمل و نقل هوایی این کشور پس از آن است که «عمر البخیتی» سخنگوی دولت صنعاء ۵ روز پیش اعلام کرد که فرودگاه‌های عربستان به صحنه عملیات‌های موشکی و پهپادی یمن تبدیل شده‌اند و از تمامی کشورها خواست از ورود به حریم هوایی این کشور خودداری کنند.

وزارت خارجه یمن در بخش دیگری از بیانیه خود با انتقاد از عملکرد رسانه‌های قطری، تأکید کرد: «اصرار این رسانه‌ها بر ساختن دروغ، تحریف واقعیت‌ها و آمیختن حق و باطل، آنها را در جایگاه بلندگوی دولت شرور سعودی قرار داده است».

وزارت خارجه یمن در پایان اعلام کرد که «مردم یمن ماهیت این جریان‌های رسانه‌ای و نقش منفی، فتنه‌انگیز و مخرب آنها را به‌خوبی می‌شناسند».