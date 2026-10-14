حملات جدید یمن به فرودگاه ریاض

به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یمن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان، را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌ است.

وی اشاره کرد که موشک با دقت و به‌طور مستقیم به هدف اصابت کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که عملیاتی را برای هدف قرار دادن تجمع نیروهای سعودی در منطقه رأس‌العاره و المضاربه با استفاده از سه فروند موشک بالستیک انجام داده‌اند.

یحیی سریع گفت که در پی این حمله شمار زیادی کشته و زخمی شده‌اند و چندین خودروی نظامی نیز از کار افتاده‌اند.

منبع: ایسنا