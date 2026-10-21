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سفر غیرمنتظره امانوئل مکرون به عربستان

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در سفر خود به کشورهای خلیج فارس، وارد ریاض شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۸۱
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ماکرون

به گزارش تابناک؛ دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در چارچوب تور خلیج فارس در سفری غافلگیرکننده وارد پایتخت عربستان، ریاض، شده است.

ماکرون پیش از این به امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر سفر نموده و با مقامات این کشور‌ها دیدار کرده بود.

رئیس‌جمهور فرانسه در بحبوحه تظاهرات مردمی در این کشور، نگرانی‌های خود را از قیمت بالای انرژی ابراز کرده و اذعان کرد که بخشی از اعتراضات به قیمت بالای سوخت ارتباط دارد. وی در این باره گفت: «برخی افراد به‌حق احساس می‌کنند که قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است.»

امانوئل مکرون یکشنبه در نطقی تلویزیونی دلیل گرانی سوخت و بالا بودن هزینه‌ها را بسته بودن تنگه هرمز و جنگ با ایران معرفی کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه در طول سفر خود به غرب آسیا گفت که از شرکای خلیج فارس، تعهد‌هایی برای تأمین انرژی دریافت کرده است.

منبع: فارس

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عربستان ریاض خلیج فارس امانوئل مکرون
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