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عراقچی: رابطه ایران و روسیه به اوج رسیده

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با همتای روسی در تهران اعلام کرد که همکاری‌های دو کشور تاکنون تا این اندازه نزدیک نبوده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۳۳
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رابطه ایران و روسیه

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با همتای روسی در تهران اعلام کرد که همکاری‌های دو کشور تاکنون تا این اندازه نزدیک نبوده است.

به گفته عراقچی، دو طرف درباره تحولات لبنان، فلسطین، اوکراین و یمن و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی و هسته‌ای گفت‌وگو کردند.

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