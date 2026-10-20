عراقچی: رابطه ایران و روسیه به اوج رسیده

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با همتای روسی در تهران اعلام کرد که همکاری‌های دو کشور تاکنون تا این اندازه نزدیک نبوده است.

به گفته عراقچی، دو طرف درباره تحولات لبنان، فلسطین، اوکراین و یمن و همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی و هسته‌ای گفت‌وگو کردند.

بیشتر بخوانید

عراقچی: مسائل منطقه راه‌حل نظامی ندارد