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ورود ویتکاف به روسیه

استقبال پوتین از فرستاده ویژه ترامپ

استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، وارد سن‌پترزبورگ شد. او قرار است با رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۸
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ورود ویتکاف به روسیه

به گزارش تابناک؛ رسانه‌ها با انتشار تصاویری از سن‌پترزبورگ گزارش دادند که استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا وارد روسیه شد.


ویتکاف در فرودگاه سن‌پترزبورگ با استقبال نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه کیریل دمیتریف قرار گرفت.

ویتکاف به عنوان فرستاده ویژه دونالد ترامپ، برای گفت‌و‌گو با ولادیمیر پوتین وارد روسیه شده 

استقبال پوتین از فرستاده ویژه ترامپ

دیمیتریف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی ، در فرودگاه پولکوو در سن‌پترزبورگ به استقبال ویتکاف رفت.

سفر این مقام دولت ترامپ در حالی صورت گرفته که رایزنی‌های آمریکا و روسیه درباره توافق گازوئیلی و همچنین جنگ اوکراین ادامه دارد. ویتکاف و جرد کوشنر داماد ترامپ چهاردهم شهریور هم با استقبال دمیتریف به روسیه سفر و با پوتین رایزنی کرده بودند.
منبع: فارس
 

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