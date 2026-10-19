وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به مذاکرات امروز با سرگئی لاوروف، همتای روس خود در تهران، گفت: مذاکرات دو طرف درباره روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مهم، فشرده و ثمربخش بود.

به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۲۷ مهرماه، در بخش آغازین نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در تهران، با خیرمقدم به همتای روس خود و هیئت همراه گفت: بسیار خرسندیم که بار دیگر در تهران میزبان جناب آقای لاوروف و هیئت دیپلماتیک روسیه هستیم. امروز مذاکرات بسیار مهم، فشرده و ثمربخشی میان دو طرف انجام شد.

وی با اشاره به سطح مناسبات دو کشور تصریح کرد: همان‌گونه که می‌دانید، پیوندهای میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پیوندهایی راهبردی است و مشارکتی جامع و راهبردی میان دو کشور برقرار است. به‌ویژه پس از امضا و اجرایی شدن «موافقت‌نامه مشارکت جامع راهبردی» که در جریان سفر رسمی به کرملین توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید، این مناسبات وارد مرحله‌ای نو شده و ابعاد گسترده‌تر، عمیق‌تر و مهم‌تری به خود گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: ما در مذاکرات فشرده امروز خود، پیرامون مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای، دگرگونی‌های عرصه بین‌المللی و همچنین طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه در چارچوب مناسبات دوجانبه تهران و مسکو رایزنی‌های مفصل و سازنده‌ای داشتیم.

همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با روندی بسیار مطلوب در حال پیشرفت است

وزیر خارجه افزود: ما راهکارهای عملی برای گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی دو کشور را بررسی کردیم. خوشبختانه، همکاری‌های اقتصادی دو کشور با روندی بسیار مطلوب در حال پیشرفت است و می‌توانم بگویم که مانع جدی و مهمی بر سر راه گسترش این همکاری‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاسی نیز مشورت‌های مستمری میان دو کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سفرهای متقابل مقام‌های عالی‌رتبه و وزیران امور خارجه دو کشور و دیدارهای سران، از جمله جلوه‌های این تعاملات مستمر است. آخرین دیدار نیز چند روز پیش در ترکمنستان و در حاشیه اجلاس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (سی‌آی‌اس) و ایران، میان آقای ولادیمیر پوتین و آقای دکتر مسعود پزشکیان انجام شد. این تماس‌ها و مراودات به‌صورت مستمر ادامه دارد.

دیدگاه مشترک ایران، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر این است که مسائل منطقه راه‌حل نظامی ندارند

وزیر امور خارجه در ادامه این نشست خبری گفت: ما مشورت های نزدیک و همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داریم. امروز درباره مسائل مربوط به خلیج فارس، غرب آسیا، قفقاز و اروپا، مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین تحولات اوکراین گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم. دیدگاه مشترک ایران، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر این است که مسائل منطقه راه‌حل نظامی ندارند و باید از طریق دیپلماسی و راهکارهای سیاسی پیگیری شوند.

عراقچی خاطرنشان کرد: همچنین درباره مسائل فلسطین، لبنان و یمن گفت‌وگو کردیم. نسل‌کشی فلسطینیان و توسعه‌طلبی خطرناک رژیم صهیونیستی در منطقه باید متوقف شود. درباره ناامنی‌های موجود در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نیز گفت‌وگو کردیم. از نظر ما، این ناامنی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که از نهم اسفند سال گذشته آغاز شده و همچنان به شکل‌های مختلف ادامه دارد. جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و محاصره اقتصادی، عوامل اصلی ناامنی در منطقه ما هستند.

ایران و روسیه بر ضرورت کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تأکید دارند/ بررسی حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های بندری خزر

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، با اشاره به بررسی چالش‌های امنیتی مشترک اظهار داشت: در جریان مذاکرات امروز، حوادث امنیتی اخیر در دریای خزر، از جمله حملات صورت‌گرفته به کشتی‌های تجاری ایران و روسیه و تعرض به زیرساخت‌های بندری در این پهنه آبی را مورد بحث و بررسی دقیق قرار دادیم. بر این باوریم که چنین تحرکاتی پیامدهای وخیم و مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه داشته و خسارات جبران‌ناپذیری نیز به محیط زیست حساس دریای خزر تحمیل می‌کند.

وی در خصوص مسائل منطقه‌ای و به‌ویژه پرونده همسایگان شرقی تصریح کرد: تهران و مسکو پیرامون تحولات افغانستان، ضرورت کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد و همچنین لزوم مقابله هماهنگ با تهدیدات تروریستی اشتراک نظر کامل دارند و رایزنی‌های مستمر دو طرف در این حوزه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور در عرصه نظام بین‌الملل خاطرنشان کرد: ما در مخالفت بنیادین با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه ایالات متحده آمریکا اتفاق نظر داریم و در چارچوب نهادها و مجامع بین‌المللی برای تحکیم چندجانبه‌گرایی و صیانت از اصول حقوق بین‌الملل همکاری خواهیم کرد. در همین راستا، هماهنگی‌های تهران و مسکو در سازوکارهای مهمی نظیر گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با قوت و پویایی تداوم پیدا می‌کند.

عراقچی در پایان سخنان خود با ارزیابی مثبت از دستاوردهای این سفر گفت: اطمینان دارم مذاکرات امروز گامی مؤثر در جهت تعمیق مناسبات دو کشور و در عین حال تحکیم ثبات و امنیت پایدار در منطقه خواهد بود؛ چرا که همکاری‌های ایران و روسیه نقشی کلیدی در معادلات امنیت منطقه‌ای ایفا می‌کند. جناب آقای لاوروف تا ساعاتی دیگر با رئیس‌جمهور محترم نیز دیدار خواهند داشت و مشورت‌های عالی راهبردی میان دو کشور در آن نشست پیگیری خواهد شد.