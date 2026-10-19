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کد خبر: ۱۳۹۹۴۵۶
بازدید: ۲

عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همتا‌ی روسی خود در تهران استقبال کرد. در جریان این دیدار، سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف پیرامون مناسبات راهبردی دوجانبه، آخرین تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ایران روسیه وزرای امورخارجه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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