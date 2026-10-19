عکس: دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همتا‌ی روسی خود در تهران استقبال کرد. در جریان این دیدار، سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف پیرامون مناسبات راهبردی دوجانبه، آخرین تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.