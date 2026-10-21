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عراقچی: وضعیت جنگی است از صلح فاصله داریم

وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش صادرکنندگان به‌عنوان فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی، از تلاش برای رفع موانع صادراتی خبر داد و گفت وضعیت کشور واقعاً جنگی است و جنگ هنوز ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۷
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عراقچی و پزشکیان

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در نشست روز ملی صادرات گفت: از دیدگاه بنده، در شرایط کنونی کشور هم با جنگ و تهدید نظامی و هم با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه هستیم. در حال حاضر واقعیت این است که وضعیت کشور واقعاً جنگی است و جنگ هنوز ادامه دارد. ما به وضعیت صلح نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم. بنابراین، همه تصمیمات باید در چارچوب شرایط جنگی کشور اتخاذ شود.

عراقچی گفت: در این جنگ که ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دارد، به نظر من صادرکنندگان، فرماندهان و سربازان خط مقدم این جنگ و قهرمانان ملی این کشور هستند. من در وزارت امور خارجه این دیدگاه را تزریق کرده‌ام که وظیفه ما خدمتگزاری به صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، است. ما هیچ منتی بر کسی نداریم؛ این مأموریت و وظیفه ماست.

وزیر خارجه گفت: در حوزه سیاست خارجی باید از سر راه صادرکنندگان مانع‌زدایی کنیم، تسهیلگری انجام دهیم، بازار‌های جدیدی برای آنها ایجاد کنیم و تلاش کنیم به‌صورت پروژه‌به‌پروژه و موضوع‌به‌موضوع، مشکلات را حل کنیم و مسیر را برای فعالیت آنها هموار سازیم.

عراقچی تاکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مأموریت دارد مباحث کلان و کلی را در جای خود دنبال کند، اما در کنار آن، به‌صورت موردی وارد صحنه شود و برای رفع مشکلات صادرکنندگان اقدام کند.

مرز‌های ما به‌جای محل تردد، به محل توقف تبدیل شده‌اند

وزیر خارجه کشورمان گفت: متأسفانه مرز‌های ما به‌جای آنکه محل تردد باشند، به محل توقف تبدیل شده‌اند. ما به سهم خود در میدان حضور پیدا می‌کنیم تا مشخص شود مشکلات کجاست و به‌ویژه اگر منشأ آنها در طرف مقابل مرز باشد، برای رفعشان اقدام کنیم. در حوزه تعرفه‌ها نیز باید برای کاهش تعرفه‌ها در کشور‌های همسایه، به‌منظور گسترش صادرات، اقدام کنیم.

عراقچی در نشست روز ملی صادرات که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد، گفت: از شما صادرکنندگان درخواست می‌کنم برای انجام بهتر وظایف وزارت امور خارجه به ما کمک کنید؛ هم از طریق انتقال مشکلات و هم با حضور در دستگاه‌ها و مشارکت در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی. اقدام دیگری که انجام شده و لازم می‌دانم به اطلاع شما برسانم، توسعه دیپلماسی استانی است. همسایگان همواره در سیاست خارجی ما اولویت داشته‌اند، اما در شرایط کنونی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، به اعتقاد من اهمیت مضاعفی پیدا کرده‌اند.

تکمیل می‌شود...

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عباس عراقچی وضعیت جنگی صلح
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