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کد خبر:۱۳۹۹۵۲۳
کد خبر:۱۳۹۹۵۲۳
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نبض خبر

دیپ استیت آمریکا به این نتیجه رسیده باید کار جمهوری اسلامی را تمام کند

احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد اینکه حمله آمریکا به ایران متاثر از تصمیم صرف ترامپ است، می‌گوید: «... دیپ استیت، دولت پنهان آمریکا به این نتیجه رسیده است که باید کار جمهوری اسلامی را تمام کند و ما باید برای یک نبرد طولانی آماده باشیم... انتقام از آمریکا موتور محرکه ماست...» توضیحات کامل نادری را می‌بینید و می‌شنوید.
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