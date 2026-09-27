ادعای ژنرال آمریکایی از هدف دور تازه حملات به ایران

ژنرال جک کن معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز حمله نظامی به ایران را اجتناب ناپذیر خواند و فرآیندی که در دستور کار آمیکا را شامل شامل محاصره، فشار اقتصادی و عملیات نظامی گسترده توسط اسرائیل و ایالات متحده برای فروپاشی نظام و سپس تضعیف و پاشش محور مقاومت خواند. این ژنرال چهار ستاره تاکید کرد: «عملیات پوششی توسط موساد و سیا نیز برای تعمیق شکاف‌های درون رژیم، تقویت مردم ایران برای مقاومت و بله، استفاده از سلاح علیه این رژیم انجام خواهد شد. من فکر می‌کنم محتمل‌ترین راه این است.» اظهارات کامل این ژنرال را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شموید.