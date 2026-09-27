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ادعای ژنرال آمریکایی از هدف دور تازه حملات به ایران
ژنرال جک کن معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز حمله نظامی به ایران را اجتناب ناپذیر خواند و فرآیندی که در دستور کار آمیکا را شامل شامل محاصره، فشار اقتصادی و عملیات نظامی گسترده توسط اسرائیل و ایالات متحده برای فروپاشی نظام و سپس تضعیف و پاشش محور مقاومت خواند. این ژنرال چهار ستاره تاکید کرد: «عملیات پوششی توسط موساد و سیا نیز برای تعمیق شکافهای درون رژیم، تقویت مردم ایران برای مقاومت و بله، استفاده از سلاح علیه این رژیم انجام خواهد شد. من فکر میکنم محتملترین راه این است.» اظهارات کامل این ژنرال را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشموید.
گزارش خطا
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ترامپ گفته تا بعد انتخابات 40روز دیگه
پاسخ ها
سلیمان| |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
جنگ قطعي است همه ميدونن و مذاكرات هم فريبه اين را هم همه ميدونن
ولي بايد هم زمان دم از مذاكره زد و مقاومت هم كرد همون كاري كه اونا ميكنن
فقط از شروط كوتاه نبايد اومد
ولي بايد هم زمان دم از مذاكره زد و مقاومت هم كرد همون كاري كه اونا ميكنن
فقط از شروط كوتاه نبايد اومد
تا میتونیم باید محکم و قوی پشت هم باشیم اینها بفکر پاره پاره کردن ایران و ایران اند. دل به خدا میسپاریم ایران میمامد و باید قوی و درخشنده و سالم از این پیچ تاریخی سر بیرون آورد. از مجرای حفظ ایران از ناموس و شرافت و وطن و تمامی ارزشهای والای انسانی حفاظت کرده ایم. چرا این همه با ما بد بودند برسد روزی که تاوان دهند انشالله
یک بچه هم در ایران دیگه اینهارا میدونه ولی کورخوندید ه ایران برای شما غربی ها بشه بیایی منابعش رایگان ببرید