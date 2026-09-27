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کد خبر:۱۳۹۶۱۸۹
کد خبر:۱۳۹۶۱۸۹
2676 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر؛

ادعای ژنرال آمریکایی از هدف دور تازه حملات به ایران

ژنرال جک کن معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز حمله نظامی به ایران را اجتناب ناپذیر خواند و فرآیندی که در دستور کار آمیکا را شامل شامل محاصره، فشار اقتصادی و عملیات نظامی گسترده توسط اسرائیل و ایالات متحده برای فروپاشی نظام و سپس تضعیف و پاشش محور مقاومت خواند. این ژنرال چهار ستاره تاکید کرد: «عملیات پوششی توسط موساد و سیا نیز برای تعمیق شکاف‌های درون رژیم، تقویت مردم ایران برای مقاومت و بله، استفاده از سلاح علیه این رژیم انجام خواهد شد. من فکر می‌کنم محتمل‌ترین راه این است.» اظهارات کامل این ژنرال را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شموید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم نبض خبر دن کین حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا محور مقاومت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
6
4
پاسخ
این ژنرالهای کشککی هر روز یک تفسیر می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
4
پاسخ
ترامپ گفته تا بعد انتخابات 40روز دیگه
پاسخ ها
سلیمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
خوك زرد هيچ غلطي نمي تونه بكنه . ما بايد اتحادمون رو حفظ كنيم و راههاي برون رفت از مشكلات اقتصادي رو پيدا كنيم . مردك كثيف اگه تواناييش رو داشت تا حالا انجام داده بود . اينهااي هم كه گفته ميشه بيشتر جنگ رواني هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
4
پاسخ
جنگ قطعي است همه ميدونن و مذاكرات هم فريبه اين را هم همه ميدونن
ولي بايد هم زمان دم از مذاكره زد و مقاومت هم كرد همون كاري كه اونا ميكنن
فقط از شروط كوتاه نبايد اومد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
4
4
پاسخ
تا میتونیم باید محکم و قوی پشت هم باشیم اینها بفکر پاره پاره کردن ایران و ایران اند. دل به خدا می‌سپاریم ایران میمامد و باید قوی و درخشنده و سالم از این پیچ تاریخی سر بیرون آورد. از مجرای حفظ ایران از ناموس و شرافت و وطن و تمامی ارزشهای والای انسانی حفاظت کرده ایم. چرا این همه با ما بد بودند برسد روزی که تاوان دهند انشالله
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
2
4
پاسخ
لعنت بهتون...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
2
پاسخ
یک بچه هم در ایران دیگه اینهارا میدونه ولی کورخوندید ه ایران برای شما غربی ها بشه بیایی منابعش رایگان ببرید
مسعود
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
الان این یعنی خیلی باهوشه؟!!!!
این اصلا یک پیشبینی نیست یک برنامه ریزی کامله
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