سناتور آمریکایی با کلاه Make Iran Great Again در فاکس نیوز!

لیندسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه نزدیک به دونالد ترامپ که از قضا حمایت جدی لابی اسرائیل را همواره داشته با کلاه Make Iran Great Again (عظمت را دوباره به ایران بازمی‌گردانیم) در فاکس نیوز ظاهر شد و دست به لفاظی زد. این تعبیر که کپی شعار مشابه ترامپ برای آمریکا است (Make America Great Again) و جریان موسوم به ماگا | MAGA بر اساس آن شکل گرفت، نخستین بار ترامپ برای ایران به کار برد. با زیرنویس فارسی می‌بینید.