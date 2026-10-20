قاب تماشایی از دو توله یوزپلنگ

دو توله یوزپلنگ در قاب تصویری دلنشین، پیشانی‌هایشان را به هم تکیه داده و در کنار یکدیگر آرام گرفته‌اند.

در تصویری تماشایی دو توله یوزپلنگ پیشانی‌هایشان را به یکدیگر تکیه داده‌اند و در کنار هم استراحت می‌کنند.

به گزارش تابناک، توله‌های یوزپلنگ معمولاً پس از جدا شدن از مادرشان مدتی در کنار خواهران و برادران خود می‌مانند. نر‌ها نیز ممکن است گروه‌های چندتایی تشکیل دهند که پیوند میان اعضای آنها گاهی تا پایان عمر ادامه پیدا می‌کند.

خز‌های بلند و پف‌دار روی پشت این توله‌ها با رشدشان به‌تدریج از بین می‌رود و ممکن است به استتار آنها در میان علف‌های خشک کمک کند.