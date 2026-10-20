En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

قاب تماشایی از دو توله یوزپلنگ

دو توله یوزپلنگ در قاب تصویری دلنشین، پیشانی‌هایشان را به هم تکیه داده و در کنار یکدیگر آرام گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۷۹
| |
650 بازدید
یوزپلنگ

در تصویری تماشایی دو توله یوزپلنگ پیشانی‌هایشان را به یکدیگر تکیه داده‌اند و در کنار هم استراحت می‌کنند.

به گزارش تابناک، توله‌های یوزپلنگ معمولاً پس از جدا شدن از مادرشان مدتی در کنار خواهران و برادران خود می‌مانند. نر‌ها نیز ممکن است گروه‌های چندتایی تشکیل دهند که پیوند میان اعضای آنها گاهی تا پایان عمر ادامه پیدا می‌کند.

خز‌های بلند و پف‌دار روی پشت این توله‌ها با رشدشان به‌تدریج از بین می‌رود و ممکن است به استتار آنها در میان علف‌های خشک کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یوزپلنگ توله توله یوزپلنگ
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس بی‌نظیر از یور ایرانی در خراسان
از هلیا و توله‌هاش چه خبر؟
یوزهای «نیکی» و «نیکان» شناسنامه‌دار شدند + عکس
آخرین اخبار
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تغییر چهره کبری سریال «خواب و بیدار» + عکس
ساخت یک بازوی رباتیک با حس لامسه انسانی
وقتی ۱۴ روز قند را از زندگی حذف می‌کنید
قاب تماشایی از دو توله یوزپلنگ
خاص‌ترین تصویر از تظاهرات فرانسه
خودکفایی فضانوردان با برنج چینی‌ها
مهمان ناخوانده‌ای که جوانی زنان را می‌دزدد!
چاقی، احتمال زنده‌ماندن بیماران زوال عقل را بیشتر می‌کند
۵ ترند قدیمی دکوراسیون که دوباره مد شده‌اند
۴ غذای پاییزی که به کنترل فشار خون کمک می‌کنند
دو قطبی‌سازی خواست آمریکا و اسرائیل است / هر گونه مذاکره‌ای با تایید رهبری صورت می‌گیرد
هوش مصنوعی؛ ناجی یا تهدیدگر زمین؟
برای رهایی از بی‌خوابی سراغ منیزیم برویم یا ملاتونین؟
چرا کسی درباره دعوت دنیس درگاهی چیزی نمی‌گوید/ ۱۵ نفر بدون ویزا در لابی هتل نشستند و بازی‌های تیم ملی را دیدند/ نهادهای نظارتی در کشور ما فوتبال را رها کرده‌اند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۱ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s4F
tabnak.ir/005s4F