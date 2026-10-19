عراقچی توئیت جدید منتشر کرد
عراقچی در پیامی درخصوص اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، تاکید کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالشهای جهان اسلام ایفا کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۸| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق؛ که برای نخستین بار ظرف ۴۵ سال گذشته در آن کشور برگزار شد، بسیار مهم بود.
عراقچی افزود: با نخستوزیر الزیدی، همتایان عراقی، مصری و ترکیهای، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی و شماری دیگر از مقامات دیدار کردم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالشهای جهان اسلام و حلوفصل اختلافات ایفا کند.
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