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عراقچی توئیت جدید منتشر کرد

عراقچی در پیامی درخصوص اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، تاکید کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالش‌های جهان اسلام ایفا کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۸
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عراقچی

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق؛ که برای نخستین بار ظرف ۴۵ سال گذشته در آن کشور برگزار شد، بسیار مهم بود.

عراقچی افزود: با نخست‌وزیر الزیدی، همتایان عراقی، مصری و ترکیه‌ای، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی و شماری دیگر از مقامات دیدار کردم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالش‌های جهان اسلام و حل‌وفصل اختلافات ایفا کند.

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برچسب ها
عباس عراقچی سازمان همکاری اسلامی ایران عراق ایران و عراق الزیدی توئیت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
0
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پاسخ
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