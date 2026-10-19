عراقچی توئیت جدید منتشر کرد

عراقچی در پیامی درخصوص اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، تاکید کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالش‌های جهان اسلام ایفا کند.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق؛ که برای نخستین بار ظرف ۴۵ سال گذشته در آن کشور برگزار شد، بسیار مهم بود.

عراقچی افزود: با نخست‌وزیر الزیدی، همتایان عراقی، مصری و ترکیه‌ای، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی و شماری دیگر از مقامات دیدار کردم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالش‌های جهان اسلام و حل‌وفصل اختلافات ایفا کند.