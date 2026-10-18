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شاخص بورس منفی شد،۵۳ درصد نمادها سبز ماندند؛ چقدر پول از بورس خارج شد؟

بورس در دومین روز معاملاتی هفته با افت بیش از ۸۴ هزار واحدی شاخص کل همراه شد؛ افتی که تحت فشار فروش در نمادهای بزرگ رخ داد، درحالی‌که بر خلاف نماگر اصلی، بیش از ۵۳ درصد تابلوی معاملات در محدوده مثبت بسته شد و خروج پول حقیقی از بازار نیز ادامه داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۲۸۲
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در دومین روز معاملاتی هفته، به مدار منفی روز گذشته ادامه داد و با عقب‌نشینی نماگرهای اصلی بسته شد؛ روندی که در آن شاخص کل با ریزش ۸۴ هزار و ۷۷۲ واحدی (معادل ۱.۰۳ درصد) تا ارتفاع ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد عقب نشست.

هم‌زمان، شاخص قیمت وزنی‌ـ‌ارزشی با افتی بالغ بر ۱۴ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۳۵۲ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۳۳۲ واحدی، عدد ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار واحد را به ثبت رساند.

چند درصد نمادهای بورس منفی و مثبت بودند؟

نکته قابل توجه در دادوستدهای امروز، ایجاد نوعی دوگانگی آشکار میان نماگرهای کلی و تابلوی نمادها بود؛ درحالی‌که بزرگان شاخص‌ساز رنگ نماگر اصلی را سرخ نگه داشتند، تابلوی معاملات نمای متعادل‌تری داشت. در پایان ساعت دادوستدها، ۵۳ درصد از نمادهای بازار (۵۰۲ نماد) مثبت معامله شدند و سهم نمادهای منفی به ۴۷ درصد (۴۴۶ نماد) رسید. در این میان، ۳۷۶ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی را ثبت کردند و در نقطه مقابل، ۲۰۱ نماد بورسی با افت قیمتی در محدوده منفی ۲ تا ۳ درصد روبه‌رو شدند.

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بورس تهران ۱۰۷ میلیارد دلاری شد

اهالی بازار سرمایه امروز بیش از یک میلیون و ۳۶۵ هزار معامله ثبت کردند تا ارزش کل معاملات به بیش از ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نسبت به روز گذشته با رشد نسبی روبه‌رو بود. با ثبت این آمار، ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات به بیش از ۲۸ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۷ میلیارد دلار) رسید. از سوی دیگر، سمت تقاضا پویایی خود را نشان داد، به‌طوری‌که ارزش سفارش‌های خرید با ثبت ۵.۷ همت، برتری محسوسی نسبت به صف‌های فروش ۲.۳ همتی داشت. با این وجود، معاملات سهام شاهد خروج ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بود و صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج ۲ همت پول را تجربه کردند.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس

در جریان معاملات، نمادهای «فملی»، «فارس»، «شستا»، «فولاد» و «تاپیکو» بیشترین وزن منفی را به شاخص کل تحمیل کردند و از سوی دیگر «داروند»، «فملی»، «فولاد» و «تابان» در کانون نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

بیشترین خروج پول در کدام گروه بورسی ثبت شد؟

بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد گروه‌های صندوق درآمد ثابت (با ۲ همت)، فلزات اساسی (با ۱.۱ همت)، بانک‌ها (با ۷۹۵ میلیارد تومان) و محصولات شیمیایی (با ۵۳۲ میلیارد تومان) در صدر خروج نقدینگی خرد بودند و نمادهای «فولاد»، «وبملت»، «فملی»، «تابان»، «شستا» و «لبن» بیشترین فشار فروش حقیقی را تحمل کردند.

ورود نقدینگی به صندوق های طلا و اهرمی

در مقابل، صندوق‌های بخشی (۴۰۳ میلیارد تومان)، صندوق‌های طلا (۳۹۶ میلیارد تومان) و صندوق‌های اهرمی (۲۹۲ میلیارد تومان) مقصد اصلی ورود سرمایه‌های خرد شدند؛ مقاصدی که نمادهای «داروند»، «فارس»، «کگل»، «خبهمن» و «موج» در صدر آن ایستادند.

بازدهی مثبت به بیت کوین رسید

در بازار دارایی‌های موازی نیز افت تقاضا در دارایی‌های پرریسک کاملاً مشهود بود؛ صندوق‌های اهرمی با افت روزانه ۲.۸ درصدی بیشترین بازدهی منفی را نصیب خریداران کردند و بازارهای دلار و طلای ۱۸ عیار نیز روزی منفی را پشت سر گذاشتند. در این میان، تنها رمزارز بیت‌کوین با رشد ملایم ۰.۲ درصدی، بازدهی مثبت روزانه را ثبت کرد.

 

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بورس تهران شاخص کل بورس بازدهی بورس سهامداران بازار سهام
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