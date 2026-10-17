بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را با غلبه سنگین عرضه و خروج ۸ هزار میلیارد تومان پول خرد به پایان رساند؛ روندی که با افت ۱.۹۱ درصدی شاخص کل و منفی شدن ۸۵ درصد از نمادهای بازار همراه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته، برخلاف جریان مثبت روزهای پایانی هفته گذشته، با افت نماگرها و غلبه عرضه بر تقاضا کار خود را به پایان رساند.

بر این اساس، شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۶۰ هزار واحدی معادل ۱.۹۱ درصد، به سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص قیمت وزنی‌ـ‌ارزشی نیز با افت ۲۶ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد ایستاد و شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۳۳ هزار واحدی، رقم ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد را ثبت کرد.

۸۵ درصد بورس منفی بود

بررسی تابلوی معاملات نشان می‌دهد که در معاملات امروز، حدود ۸۵ درصد از نمادهای فعال بازار (معادل ۸۱۴ نماد) در دامنه منفی معامله شدند. با این وجود، ارزش کل معاملات از محل دادوستد بیش از ۸۷۵ هزار فقره معامله به افزون بر ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید. با ثبت این عملکرد، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان دادوستدهای روزانه بیش از ۲۸ هزار هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شد که معادل ۱۰۷ میلیارد دلار است.

خروج ۸ هزار میلیارد تومان پول از بورس

در بخش نقدینگی خرد، آمارها بیانگر خروج ۸ هزار میلیارد تومان پول از جریان دادوستدهای سهام است. این افت تقاضا در ساختار سفارش‌ها نیز مشهود بود؛ به‌طوری‌که در برابر ۳.۴ همت سفارش خرید ثبت‌شده، ارزش سفارش‌های فروش به ۱۷.۳ همت رسید. در میان صنایع، بیشترین میزان خروج نقدینگی به ترتیب در گروه‌های محصولات شیمیایی با ۱.۶ همت، فلزات اساسی با یک همت، صندوق‌های درآمد ثابت با ۷۶۸ میلیارد تومان و گروه بانکی با ۷۰۸ میلیارد تومان رقم خورد. در سطح نمادها نیز «فولاد»، «وبملت»، «اروند»، «تابان» و «فارس» شاهد بیشترین خروج سرمایه حقیقی بودند.

در نقطه مقابل، صندوق‌های مبتنی بر طلا با جذب ۲۸۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ورود نقدینگی ایستادند و پس از آن، صنایع غیرفلزی، صندوق‌های انرژی و صندوق‌های مختلط بیشترین سهم را در جذب منابع حقیقی به خود اختصاص دادند.

نمادهای «کخاک»، «وخاور»، «خبمهن» و «فنقره» نیز بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. در این میان، نمادهای «فملی»، «فارس»، «فولاد»، «تابان» و «شستا» بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل داشتند و «داروند»، «غزنجان»، «وخارزم» و «فارس» از نمادهای پربیننده و پرتراکنش بازار بودند.

در پایان، نگاهی به کارنامه بازدهی روزانه بازارها نشان می‌دهد تتر با ۰.۵ درصد، صندوق طلا با ۰.۳ درصد و صندوق‌های درآمد ثابت با ۰.۱ درصد، بازدهی مثبت به ثبت رساندند؛ درحالی‌که صندوق‌های اهرمی با ثبت بازدهی منفی ۴ درصد و در کنار آن‌ها بورس، اونس نقره، طلا و دلار، با افت قیمت به کار خود پایان دادند.