اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از بعد از ظهر روز سه شنبه (۲۸ مهر) در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعتها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید، در مرزهای جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی در بعضی ساعت‌ها رخداد رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه طی سه روز آینده در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تهران در بعضی ساعات کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز سه شنبه (۲۸ مهر) در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید، در مرز‌های جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت و در ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۷ مهر) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۸ مهر) صاف تا کمی ابری به‌تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا