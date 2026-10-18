زلزله بامدادی شرق تهران را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر بامداد امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، حوالی بومهن و رودهن در شرق استان تهران را لرزاند.

به گزارش تابناک و بر پایه داده‌های مرکزلرزه نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۴:۱۱:۴۳ بامداد و در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در شهرهای شرق استان تهران از جمله دماوند احساس شد.

مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۶۲ درجه عرض شمالی و ۵۱.۸۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.

کانون زلزله در فاصله ۱۲ کیلومتری بومهن، ۱۳ کیلومتری رودهن و ۱۵ کیلومتری پردیس قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.